Сегодня определится вторая полуфинальная пара. За место в 1/2 финала поборются Швеция и Англия, а также Россия с Хорватией. Победители этих пар встретятся в полуфинале между собой.

Швеция — Англия (17:00)

Сборные Швеции и Англии сыграют свой матч в Самаре. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола. На победу англичан принимается ставка с коэффициентом 1.9, а на победу Швеции — 4.75.

Сборная Швеции по дороге в 1/4 финала чемпионата мира уже успела оставить за бортом Голландию (в отборочной группе), Италию (в стыковых матчах) и Германию (в группе на этом ЧМ). Впечатляющий список, не правда ли? Почему бы сборной Англии не стать очередной «жертвой» подопечных Андерссона?

Тренировка сборной Швеции FOTO: REUTERS/Scanpix

В составе скандинавов нет ярких звёзд — уход Ибрагимовича, каким-то чудом, сказался положительно на игре сборной. Без Златана им удалось пробиться дальше, чем когда он выступал за «тре крунур».

Янне Андерссон сумел построить настоящую команду — крепкую в обороне, но в то же время способную побеждать. В пользу шведов говорит и тот факт, что в 1/8 они решили свою задачу быстрее. Англичанам в игре против Колумбии пришлось бегать 120 минут, а потом ещё и терпеть в серии пенальти.

Сборная Англии безусловно является фаворитом этой встречи, но этот «мундиаль» уже много раз доказал, что прогнозы перед матчем часто оказываются неверными. Англичане показывают довольно скучный футбол, у них не горят глаза, как у той же Колумбии, которую они обыграли в прошлом матче. Складывается ощущение, что подопечные Саутгейта — это роботы, которые запрограммированы на результат. Скорее всего, в этой встрече не будет большого количества голов. Возможно, всё закончится серией пенальти.

Россия — Хорватия (21:00)

Как бы не завершился предстоящий матч против Хорватии, после исторической победы над Испанией в 1/8, домашний турнир для России будет признан успешным. Россияне смогли пройти «красную фурию», преподнеся сюрприз своим болельщикам. После этой сенсации, Хорватия уже не видится непреодолимой преградой.

Хорваты являются фаворитами предстоящей встречи. У них более длинная скамейка, мощный центр поля и качество игроков, многие из которых выступают в европейских топ-клубах.

Тренировка сборной России FOTO: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

У подопечных Черчесова ресурсы более скромные. Травмирован Юрий Жирков, который вряд ли успеет восстановиться к четвертьфинальному поединку. Сборная России на этом «мундиале» провела уже 4 игры при минимальной ротации состава. Игроки устали и в матче против Испании это было заметно невооружённым взглядом.

Физическая готовность футболистов будет чуть ли не ключевым фактором в предстоящем поединке. Для успешного исхода в матче против «шашечных», россиянам нужно будет применять качественный прессинг, требующий большого количества сил.

У сборной Хорватии есть уникальный шанс — повторить успех 20-летней давности, когда им удалось занять третье место на первенстве мира.

Тренировка сборной Хорватии FOTO: REUTERS/Scanpix

В предстоящем матче, скорее всего, будет много борьбы и силового противостояния. Команды должны придерживаться тактики, которая принесла им успех в 1/8 финала — Россия будет играть вторым номером и ловить хорватов на контратаках, а подопечные Златко Далича будут практиковать индивидуальные проходы. Ждать большого количества голов не стоит, ведь цена ошибки слишком высока.