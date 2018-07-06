Франция уверенно обыграла Уругвай и стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

Сегодня в Нижнем Новгороде определился первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Сборная Франции благодаря мячам Варана (`40) и Гризманна (`61) уверенно обыграла команду Уругвая и вышла в 1/2 финала.

Уругвай и Франция не очень ярко провели групповую стадию, но в 1/8 финала обе сборные продемонстрировали футбол высокого качества. Как и ожидалось, сборной Уругвая пришлось играть без одного из своих лидеров Эдинсона Кавани, который повредил икроножную мышцу в матче против Португалии. У французов тоже произошла потеря — из-за дисквалификации матч был вынужден пропустить Матюиди.

Уругвай неожиданно дерзко начал. В первые 10 минут южноамериканцы имели два неплохих момента у ворот Льориса. Обе команды много фолили, что приводило к остановкам в игре, которые сказывались на темпе матча. На 17-й минуте произошёл самый опасный момент у ворот Льориса — нижегородская стрекоза почти залетела в рот французскому вратарю.

К 20-й минуте матча французы взяли под контроль владение мячом и начали пытаться заканчивать свои атаки вхождением в штрафную Муслеры, но защитники Уругвая очень грамотно пресекали эти попытки. Обе команды обходились без высокого прессинга, рассчитывая на ошибки друг друга.

На 40-й минуте французам удалось открыть счёт в матче — после навеса Гризманна со штрафного, Варан головой направил мяч в угол ворот Муслеры (1:0).

Сборная Уругвая впервые на этом «мундиале» вынуждена была отыгрываться. Четыре минуты спустя Уругвай получил свой шанс отыграться, но Льорис вытащил сумасшедший мяч. Касерес бил прямо в нижний угол, но французский голкипер продемонстрировал отличную реакцию, совершив один из самых красивых сэйвов на этом турнире. В концовке первого тайма Уругвай задавил Францию, но подопечные Дешама сумели уйти на перерыв с благоприятным для них счётом.

Начался второй тайм четвертьфинала в Нижнем Новгороде. А в первой половине #URU и #FRA играли примерно так👇 pic.twitter.com/OP3tfwIesd— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 6, 2018

С первых же минут второго тайма французы начали прессинг ворот Муслеры. Было похоже на то, что в перерыве Дешам дал установку своим футболистам — идти и забивать второй гол. Уж очень французы бодро начали вторые 45 минут. Очень не хватало уругвайцам Кавани. Всё-таки Стуани, вышедший его заменить, игрок другого калибра.

На 61-й минуте Гризманн несильно пробил издалека, мяч летел прямо в перчатки Муслере, но тот умудрился выпустить его из рук, позволив мячу залететь в ворота — 2:0.

Непростительная ошибка для вратаря такого уровня, которая очень усугубила и без того тяжёлую ситуацию южноамериканцев.

Ошибка Фернандо Муслеры🇺🇾, которая может дорого обойтись Уругваю 📸#URUFRA pic.twitter.com/2AX3MZTJTx— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 6, 2018

В оставшееся время Уругвай пытался переломить ход игры, но французы не давали им приблизиться к своим воротам. Сборная Франции, как ни странно, не пыталась сбросить темп матча, а продолжала атаковать и пробивать с дальней дистанции. Уругваю не хватало мысли в атаках, но в этом была заслуга обороны сборной Франции, которая сумела перекрыть кислород Суаресу и компании.

Франция довольно уверенно обыграла Уругвай и стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Соперник французов по 1/2 определится в вечернем матче Бразилии и Бельгии.

Уругвай - Франция 0:2

Составы команд:

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Урретавискайя, 73), Лаксальт, Бентанкур (Макси Гомес, 59), Торрейра, Весино, Суарес, Стуани (Родригес, 59).

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба, Канте, Толиссо (Нзонзи, 79), Гризманн (Фекир, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88).

Предупреждения: Бентанкур (39), Родригес (69) - Эрнандес (32), Мбаппе (69).

Голы: Варан (40), Гризманн (61).

Видеообзор матча будет доступен позже.