Бельгия выбила Бразилию с чемпионата мира. В 1/2 их ждёт сборная Франции

В Казани за второе место в полуфинале ЧМ-2018 бились сборные Бразилии и Бельгии. В очень напряжённом поединке бельгийцам всё-таки удалось довести матч до победы (2:1). В полуфинале сборная Бельгии сыграет с Францией.

В составе сборной Бразилии вместо травмированного Каземиро место в центре поля занял Фернандиньо. У бельгийцев тоже произошли изменения по сравнению с прошлым матчем — вместо Мертенса и Карраско с первых минут на поле появились Феллайни и Шадли.

Матч начался с атак сборной Бразилии. Они являлись фаворитом не только перед этим матчем, но и главным претендентом на победу в чемпионате.

Уже на 6-й минуте Неймар оказался на газоне и в социальных сетях начали подшучивать насчёт того, сколько минут сегодня бразилец проведёт лёжа.

Первый голевой момент возник на 8-й минуте у ворот Куртуа. После углового мяч отскочил к Тиаго Силве, тот ногой пнул его в сторону ворот, но штанга спасла «красных дьяволов».

В начале второго тайма штрафная площадь бельгийцев напоминала проходной двор. Бразильцы без проблем врывались туда и лишь счастливое стечение обстоятельств не давало им завершить атаку голом.

Тем не менее, именно бельгийцы вышли вперёд уже на 13-й минуте. При подаче углового Компани дезориентировал бразильцев и от головы Фернандиньо мяч залетел в сетку ворот — 1:0. После пропущенного мяча бразильцы вновь начали штурмовать ворота Куртуа, но вместо реализации своих моментов, они упустили контратаку бельгийцев, которую точным ударом завершил Кевин де Брюйне — 2:0. Запахло сенсацией!

Бельгийцы провели очень хороший тайм, реализовав все свои моменты. По игре они тоже выглядели симпатичнее, в то время как бразильцы мучились на подступах штрафной.

Во втором тайме картина игры несколько изменилась. Все 45 минут прошли под плотным натиском бразильцев, которые больше владели мячом, навешивали и пытались бить издалека, проводя атаку за атакой. На 76-й минуте вышедший на замену Ренато Аугусто вернул интригу матчу, забив гол для своей команды.

К сожалению для южноамериканцев, в оставшееся время они не смогли забить снова. Неймар и компания очень старались, но бельгийцы, и Куртуа в частности, поймали кураж и смогли устоять под натиском «пентакампеонов».

Сборная Бельгии выходит в полуфинал, где 10 июля сыграет с Францией. Ещё два полуфиналиста определятся завтра. К слову, на этом «мундиале» остались только команды из Европы, а это значит что и финал нас ждёт европейский.

Бразилия — Бельгия 1:2

Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Аугусто, 73), Фернандиньо, Коутиньо, Виллиан (Фирмино, 45), Неймар, Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58).

Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни, Шадли (Вермален, 83), де Брюйне, Витцель, Азар, Лукаку (Тилеманс, 86).

Предупреждения: Фернандиньо (85), Фагнер (90) - Алдервейрелд (47), Менье (71).

Голы: Ренато Аугусто (77) - Фернандиньо (13, АГ), де Брюйне (31).

Видеообзор матча будет доступен позже.