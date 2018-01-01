Бельгийские фанаты договорились пить до дна за каждое падение Неймара

Болельщики сборной Бельгии создали мероприятие в Facebook, которое называется «До дна каждый раз, когда Неймар падает». Его участниками уже стали более 10 тысяч фанатов.

Сообщество появилось перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира Бельгия — Бразилия, который в настоящий момент проходит в Казани.

Встреча началась в 21:00, счет — 1:0 в пользу бельгийцев.

Отметку «Интересно» также поставили около 27 тысяч человек.

3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал Неймара за артистизм. Он назвал поведение форварда позорным и отметил, что его нужно наказывать. В защиту бразильца выступили его соотечественники Роналдо и Ривалдо. Последний призвал форварда продолжать падать, если это понадобится.

Неймар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой.

Встреча завершилась со счетом 2:0, форвард забил первый мяч. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Пользователи соцсетей высмеяли его за это.

5 июля издание RTS Sport подсчитало, что Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут 50 секунд. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ против команды Мексики — 5 минут 30 секунд.