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Буффон подписал контракт с «ПСЖ»

Lenta.ru
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Фото: REUTERS/Scanpix

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за туринский «Ювентус», подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления еще на такой же период. Финансовые условия сделки не разглашаются. О переговорах 40-летнего голкипера с ПСЖ стало известно в мае.

Тогда же Буффон объявил, что после сезона-2017/2018 покинет туринский «Ювентус», за который выступал с 2001 года. Он отметил, что думал о завершении профессиональной карьеры, однако в итоге решил остаться в футболе. Интерес к вратарю также проявляла аргентинская «Бока Хуниорс».

Вместе с туринским клубом итальянец 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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