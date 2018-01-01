В Казани рисуют граффити легенд, и они покидают ЧМ. Под прицелом - хорват Модрич

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что в городе начали рисовать граффити с изображением лидера сборной Хорватии Луки Модрича.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром.

Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича», — цитирует Метшина «Бизнес Online».

Отмечается, что Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, которые были изображены на казанских граффити, покинули турнир.

Граффити с Криштиану Роналду в Казани FOTO: ITAR-TASS/LETA

Граффити с Леонелем Месси в Казани FOTO: ITAR-TASS/LETA

Граффити с Неймаром в Казани FOTO: Sputnik/LETA