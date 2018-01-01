Суббота, 7 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

В Казани рисуют граффити легенд, и они покидают ЧМ. Под прицелом - хорват Модрич

Gazeta.ru
Лидер сборной Хорватии Лука Модрич | Фото: Reuters/LETA

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что в городе начали рисовать граффити с изображением лидера сборной Хорватии Луки Модрича.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром.

Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича», — цитирует Метшина «Бизнес Online».

Отмечается, что Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, которые были изображены на казанских граффити, покинули турнир.

Граффити с Криштиану Роналду в Казани
Граффити с Криштиану Роналду в Казани FOTO: ITAR-TASS/LETA
Граффити с Леонелем Месси в Казани
Граффити с Леонелем Месси в Казани FOTO: ITAR-TASS/LETA
Граффити с Неймаром в Казани
Граффити с Неймаром в Казани FOTO: Sputnik/LETA

Напомним, матч Россия — Хорватия состоится уже сегодня в 21:00!

0 Комментарии