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Мэр Брюсселя опубликовал мем с мальчиком, писающим на Неймара

Korrespondent.net
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Фото: Скриншот

Филипп Клозе попал в неоднозначную ситуацию после победы Бельгии над Бразилией.

Сборная Бельгии отправила Бразилию домой, а сама вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года.

После финального свистка радости бельгийских любителей футбола не было предела и среди празднующих фанатов были и чиновники.

Мэр Брюсселя Филипп Клозе попал в скандальную ситуацию, опубликовав после матча коллаж со знаменитой бельгийской статуей писающего мальчика и Неймаром.

«Нечего добавить», - написал Клозе. Запись вызвала неоднозначную реакцию, учитывая статус чиновника.

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