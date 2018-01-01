Мэр Брюсселя опубликовал мем с мальчиком, писающим на Неймара

Филипп Клозе попал в неоднозначную ситуацию после победы Бельгии над Бразилией.

Сборная Бельгии отправила Бразилию домой, а сама вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года.

После финального свистка радости бельгийских любителей футбола не было предела и среди празднующих фанатов были и чиновники.

Мэр Брюсселя Филипп Клозе попал в скандальную ситуацию, опубликовав после матча коллаж со знаменитой бельгийской статуей писающего мальчика и Неймаром.

«Нечего добавить», - написал Клозе. Запись вызвала неоднозначную реакцию, учитывая статус чиновника.