Мэр Брюсселя опубликовал мем с мальчиком, писающим на Неймара

Филипп Клозе попал в неоднозначную ситуацию после победы Бельгии над Бразилией.
Сборная Бельгии отправила Бразилию домой, а сама вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года.
После финального свистка радости бельгийских любителей футбола не было предела и среди празднующих фанатов были и чиновники.
Мэр Брюсселя Филипп Клозе попал в скандальную ситуацию, опубликовав после матча коллаж со знаменитой бельгийской статуей писающего мальчика и Неймаром.
«Нечего добавить», - написал Клозе. Запись вызвала неоднозначную реакцию, учитывая статус чиновника.
Rien à rajouter ! ❤️#BRABEL #REDTOGETHER pic.twitter.com/RmytldQAAR— Philippe Close (@PhilippeClose) 6 июля 2018 г.