Бекхэм и Ибрагимович заключили пари о матче Англия - Швеция

Спор Дэвида Бекхэма и Златана Ибрагимовича на матч их сборных на ЧМ-2018 обрел новые ставки. Если вначале Златан предложил британцу обед в любой точке мира против покупки мебели в магазине IKEA, то Бекхэм предложил другое пари.

"Златан, готов лично тебя отвезти в IKEA и купить все, что ты хочешь для своего особняка в Лос-Анджелесе. Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты приехал на игру английской сборной на Уэмбли, надел футболку сборной Англии, а в перерыве попробовал наше традиционное блюдо из рыбы и чипсов.

Отметим, что матч Швеция – Англия состоится уже сегодня в 17:00.