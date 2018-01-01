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Бекхэм и Ибрагимович заключили пари о матче Англия - Швеция

Korrespondent.net
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Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович | Фото: AFP/LETA/TVNET kolāža

Спор Дэвида Бекхэма и Златана Ибрагимовича на матч их сборных на ЧМ-2018 обрел новые ставки. Если вначале Златан предложил британцу обед в любой точке мира против покупки мебели в магазине IKEA, то Бекхэм предложил другое пари.

"Златан, готов лично тебя отвезти в IKEA и купить все, что ты хочешь для своего особняка в Лос-Анджелесе. Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты приехал на игру английской сборной на Уэмбли, надел футболку сборной Англии, а в перерыве попробовал наше традиционное блюдо из рыбы и чипсов.

Отметим, что матч Швеция – Англия состоится уже сегодня в 17:00.

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