Ибрагимович проспорил Бекхэму и теперь должен надеть футболку сборной Англии

Экс-игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович проспорил пари Дэвиду Бекхэму. Сборная Англии отправила шведов домой в матче 1/4 финала ЧМ-2018, а это значит что определился победитель в споре Ибрагимовича и Бекхэма.

Изначально «человек-лев» предложил Бекхэму угостить его ужином в любой точке планеты в случае победы англичан, а за триумф шведов попросил сводить его в магазин ИКЕА и купить то, что захочет.

На что Бекхэм согласился, но предложил другой приз для себя - в случае победы англичан он потребовал, чтобы Ибрагимович пришел на Уэмбли в футболке сборной Англии а в перерыве отведал традиционные чипсы с рыбой.

Уговор дороже денег, а значит, Златану пора отправлятся на поиски футболки английской сборной и покупать билет в Лондон.