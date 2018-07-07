Англия уверенно обыграла сборную Швеции и вышла в полуфинал ЧМ-2018. Впервые с 1990 года!

В Самаре состоялся предпоследний четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Швеции. Родоначальники футбола без особых проблем обыграли шведов (2:0) и обеспечили себе выход в 1/2. Соперником Англии в полуфинале станет сборная России или Хорватии.

Англичане перед матчем считались фаворитом сегодняшнего противостояния, но шведы уже несколько раз смогли удивить и пройти сквозь Голландию, Италию, Германию и Мексику. Поэтому раньше времени списывать со счетов «скандинавов» - было глупо.

Первый тайм проходил довольно спокойно. Обе сборные пытались атаковать, но делали это небольшими силами. Возможно, на скорость игры влияла погода - в Самаре было +27.

Невысокий темп игры не мог не злить скептиков, которые тут же начали проводить параллель со вчерашней встречей Бразилии и Бельгии — не в пользу поединка Англии и Швеции, естественно.

На 30-й минуте англичанам всё-таки удалось оживить игры, открыв счёт в матче. Снова со стандарта, снова с углового удара — Магуайр выпрыгнул выше всех и с десяти метров направил мяч в нижний угол — 1:0. Сборной Швеции на этом турнире ещё ни разу не приходилось отыгрываться, тем интереснее было посмотреть, что же предпримут подопечные Янее Андерссона во второй половине.

После перерыва шведы вернулись в игру опасным ударом Берга головой в нижний угол, но Пикфорд в сумасшедшем прыжке вытащил «полумёртвый» мяч. На 59-й минуте игры после короткого розыгрыша углового Лингард навесил на дальнюю штангу, где находился Алли — защитник «Тоттенхэма» был точен — 2:0.

У шведов в оставшееся время было ещё несколько опасных моментов, но вратарь англичан Пикфорд творил что-то необъяснимое. Похоже, что именно голкипер «Эвертона» будет главным соперником Тибо Куртуа за звание лучшего вратаря «мундиаля».

Jordan Pickford vs Sweden pic.twitter.com/IDFXdK0SwV— FootballTalentScout (@FTalentScout) July 7, 2018

Пожалуй, победа далась англичанам даже проще, чем это предсказывали перед игрой. У шведов ни разу за матч не было периода хотя бы минут 10-15 длиной, когда они были опаснее и лучше, чем подопечные Саутгейта.

Сборная Англии становится третьим полуфиналистом. Свой следующий матч они проведут в Москве 11-ого июля. А против кого, узнаем в вечернем матче Хорватии против России.

Швеция — Англия 0:2

Составы команд:

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Крафт (Янссон, 85), Гранквист, Ларссон, Классон, Экдаль, Форсберг (Ульсон, 65), Тойвонен (Гвидетти, 65), Берг.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли (Делф, 77), Лингард, Стерлинг (Рэшфорд, 91), Хендерсон (Дайер, 85), Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Гвидетти (88), Ларссон (94) - Магуайр (87)

Голы: Магуайр (30), Алли (58).

Видеообзор матча будет доступен позже.