Россия играет вничью в четвертьфинальном матче против Хорватии (ОНЛАЙН)

В 21:00 по латвийскому времени в Сочи начался матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Для подопечных Черчесова этот «мундиаль» уже можно считать успешным, ведь до этого россияне никогда не играли в четвертьфиналах мировых первенств. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Удастся ли сборной России сделать ещё одну сенсацию? Узнаем совсем скоро.
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51` Через себя пытался ударить Крамарич, но точно в руки Акинфееву.
48` Хорваты владеют преимуществом и ищут подходы к защите сборной России.
46` Вторые 45 минут начались.
Счет 1:1. Верим!#RUSCRO #РоссияХорватия #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/eXqata8Slw— Sports.ru (@sportsru) 7 июля 2018 г.
45` Перерыв.
39` Гоооол! Крамарич замкнул навес Манджукича и сравнял счёт - 1:1.
1:1.... сравняли хорваты 😔🇷🇺🇭🇷 #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/1o0LTocm2T— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
37` Стринич получил жёлтую карточку за то, что придержал Самедова за майку.
35` Ловрен получил жёлтую карточку за фол на Дзюбе. Много фолят сегодня на форварде сборной России.
31` Гоооооол!!! Черышев с левой метров с двадцати точно в «девятку»! Супер гол! Россия вышла вперёд - 1:0.
🇷🇺 4 матча
⚽ 4 гола
Денис, ты гений! ААААА! #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/ZUHsYmzUGk— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
27` Хорваты пока лучше распоряжаются мячом. Россияне, получая мяч, сразу же несутся вперёд сломя голову.
26` 64% владения мячом у сборной Хорватии.
20` Неожиданная поддержка на трибунах:
За Россию сегодня даже Месси и Криш 🇷🇺🏆 #ЧМ2018 #РоссияХорватия pic.twitter.com/3GV5iAh7aZ— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
18` Хорваты потихоньку завладевают инициативой и переходят на половину сборной России.
15` Опасный штрафной заработали хорваты, но Ракитич пробил сильно выше.
12` Дзюба убежал в контратаку, перевел на Самедова, но тот не сумел хорошо навесить в штрафную.
10` Ребич сегодня создает много проблем защите сборной России.
5` Первая атака хорватов и сразу зарабатывают угловой «шашечные».
3` Россия начала бодрее. Прессингуют хорватов.
1` Матч начался!
20:57 Команды на поле!
Звучит гимн России! 🇷🇺 pic.twitter.com/zFb3ACerF8— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
20:50 Болельщики перед стадионом:
Болельщики в Сочи в ожидании матча #RUS- #CRO. #Ф2018 #welcome2018 pic.twitter.com/76dUfGEbNt— Welcome2018·com (@welcome_2018) 7 июля 2018 г.
20:30 Составы команд:
Болельщики @TeamRussia на "Фиште" 🇷🇺🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ICMl8JInjI— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 7 июля 2018 г.