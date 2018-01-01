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Россия играет вничью в четвертьфинальном матче против Хорватии (ОНЛАЙН)

Александр Пилат/ Русский TVNET
прямой эфир
Фото: AP/Scanpix

В 21:00 по латвийскому времени в Сочи начался матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Для подопечных Черчесова этот «мундиаль» уже можно считать успешным, ведь до этого россияне никогда не играли в четвертьфиналах мировых первенств. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Удастся ли сборной России сделать ещё одну сенсацию? Узнаем совсем скоро.

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51` Через себя пытался ударить Крамарич, но точно в руки Акинфееву.

48` Хорваты владеют преимуществом и ищут подходы к защите сборной России.

46` Вторые 45 минут начались.

45` Перерыв.

39` Гоооол! Крамарич замкнул навес Манджукича и сравнял счёт - 1:1.

37` Стринич получил жёлтую карточку за то, что придержал Самедова за майку.

35` Ловрен получил жёлтую карточку за фол на Дзюбе. Много фолят сегодня на форварде сборной России.

31` Гоооооол!!! Черышев с левой метров с двадцати точно в «девятку»! Супер гол! Россия вышла вперёд - 1:0.

27` Хорваты пока лучше распоряжаются мячом. Россияне, получая мяч, сразу же несутся вперёд сломя голову.

26` 64% владения мячом у сборной Хорватии.

20` Неожиданная поддержка на трибунах:

18` Хорваты потихоньку завладевают инициативой и переходят на половину сборной России.

15` Опасный штрафной заработали хорваты, но Ракитич пробил сильно выше.

12` Дзюба убежал в контратаку, перевел на Самедова, но тот не сумел хорошо навесить в штрафную.

10` Ребич сегодня создает много проблем защите сборной России.

5` Первая атака хорватов и сразу зарабатывают угловой «шашечные».

3` Россия начала бодрее. Прессингуют хорватов.

1` Матч начался!

20:57 Команды на поле!

20:50 Болельщики перед стадионом:

20:30 Составы команд:

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