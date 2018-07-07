Россия проиграла Хорватии в послематчевой серии пенальти и покинула ЧМ-2018

В Сочи состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Россияне уступили хорватам в послематчевой серии пенальти и закончили турнир. Для подопечных Черчесова этот «мундиаль» уже можно считать успешным, ведь до этого россияне никогда не играли в четвертьфиналах мировых первенств.
Сборная России начала игру с активного прессинга, как будто без волнения. Головин, Дзюба и Черышев пытались прорвать оборону «шашечных» уже на первых минутах, но до гола дело так и не дошло. Хорваты заставили вступить в игру Акинфеева уже на 8-й минуте, заработав угловой удар. Ребич в прошлом матче против Дании был практически незаметен, но в начале первого тайма создавал много проблем защите сборной России. Остановить его удавалось только с нарушением правил.
В первом тайме хорваты более рационально распоряжались мячом, россияне же при первой возможности бежали сломя голову к воротам «шашечных».
К середине первого тайма на экране появилась статистика владения мячом — Хорватия 64%. Несмотря на это, именно россиянам удалось открыть счёт в этой встрече. На 31-й минуте Черышев получил мяч от Дзюбы, немного прошёл вперёд и с метров двадцати с левой послал мяч точно в «девятку». Субашичу ничего не оставалось, как проводить мяч взглядом — 1:0.
Тест на внимательность: найди 10 отличий 🇷🇺🇭🇷👀 #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/JLBmcSviAE— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 7, 2018
Девять минут спустя хорватам удалось отыграться. Манджукич как будто на тренировке вбежал в штрафную площадь сборной России и подал на Крамарича, который без особых усилий пробил Акинфеева — 1:1. По итогам первого тайма Россия смотрелась ничуть не хуже сборной Хорватии. Подопечные Черчесова активно играли в контрпрессинг, а хорваты забили свой гол после контратаки.
#RUS 1-1 #CRO| Статистика первого тайма pic.twitter.com/LTalaimm4K— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Хорваты во втором тайме ещё больше владели мячом, чем в первой половине игры. Модрич успевал отыграть не только в атаке, но и отрабатывал в защите. У россиян было очень много потерь при передачах — не получалось у подопечных Черчесова сделать 10-20 точных пасов. На 60-й минуте вся Россия замерла — в штрафной площади россиян произошла неразбериха, Акинфеев ошибся на выходе, и Перишич пробил с пяти метров — мяч угодил в штангу ворот.
Для успокоения россиянам не хватало атак, но они большую часть второго тайма играли на отбой в своей штрафной площади. Очень плотно прижали их к своим воротам.
Много борьбы было во вторые 45 минут — никто не хотел уступать. Основное время так и не выявило победителя. Командам предстояло отыграть ещё 2 тайма по 15 минут. Очень похоже на матч России с Испанией, не правда ли?
Повторения того матча так и не произошло. На 101-й минуте Вида пробил прямо в угол ворот Акинфеева - 2:1. Казалось бы, что всё, хорваты дожмут и доведут дело до победы, но на 115-й минуте вышедший на замену Дзагоев подал со штрафного на свободного Фернандеса и тот сравнял счёт 2:2, вернув надежду на серию пенальти и положительный исход для российской сборной.
Второго чуда не произошло. Смолов и Фернандес не сумели поразить ворота в послематчевой серии пенальти, и даже сейв Акинфеева после удара Ковачича, не помог россиянам выйти в полуфинал. Как итог - 2:2 в основное время и 3:4 по пенальти. Хорваты вышли в 1/2, где встретятся с Англией. А сборная России заканчивает турнир, который надолго запомнится всем поклонникам этой сборной.
Россия - Хорватия 2:2 (3:4)
Составы команд:
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Самедов (Ерохин, 54), Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).
Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Модрич, Ракитич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич.
Предупреждения: Газинский (109) - Ловрен (35), Стринич (38), Вида (101), Пиварич (114).
Голы: Черышев (31), Фернандес (115) - Крамарич (39), Вида (101).
Видеообзор матча будет доступен позже.
Текстовой онлайн:
Серия пенальти:
0:0 Смолов бьёт прямо во вратаря.
0:1 Брозович точно.
1:1 Дзагоев уверенно сравнивает.
1:1 Акинфеев тащит удар Ковачича.
1:1 Фернандес мимо ворот.
1:2 Акинфеев почти берёт удар Модрича, но от руки Игоря и от штанги мяч всё-таки попал в ворота.
2:2 Игнашевич точно.
2:3 Вида! Без шансов.
3:3 Кузяев точно!
3:4 Ракитич выводит Хорватию в полуфинал!
Конец игрового времени.
120` ВСЁ! Нас ждёт серия пенальти!
115` Пиварич получает жёлтую за игру рукой.
113` ГОООООЛ!!! Фернандес! Лучший бразилец на этом ЧМ! 2:2!
МАРИИИИИИИИИИИИО ❤❤❤#РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/faDULj7xER— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
111` Активная поддержка на трибунах:
Последние 15 минут самого важного матча в истории сборной России. Самое время сидеть и молча смотреть 🤦♂️#РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/3JEWMPgfu9— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
108` Газинский получает жёлтую за срыв хорватской атаки.
107` Хорваты прессингуют россиян у их же ворот. Такое ощущение, что это Хорватии нужен гол.
105` Первый овертайм подошёл к концу.
104` Россия побежала вперёд. Терять нечего. Нужно пытаться спастись.
101` Замена в составе сборной России. Дзагоев вместо Головина.
100` Гоооол! После подачи углового Вида подставил голову и поразил ворота Акинфеева - 2:1. Вида получил жёлтую за то, что снял с себя футболку во время празднования гола.
99` Опасный момент. Головин выводил Смолова 1 на 1, но тот предпочёл упасть на газон.
96` Замена в составе сборной Хорватии. Чорлука вместо травмированного Врсалько.
90+5 Основное время подошло к концу. Счёт 1:1. Это значит, что впереди два тайма по 15 минут. Напоминает игру России с Испанией, не правда ли?
90` Субашич потянул мышцу бедра, а замен у хорватов больше нет. Придётся терпеть хорватам до овертайма, если он будет, конечно.
88` Замена в составе сборной Хорватии. Ковачич вместо Крамарича.
87` Оглушительный свист стоит на стадионе, как только мяч попадает к хорватам.
84` Головин хорошо подал, но хорваты вынесли мяч из своей штрафной.
83` Мяч угодил в руку хорвату. Будет опасный штрафной удар.
Эмоции от игры сборной России в одном фото 😱🇷🇺🙏 #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/anRrtjZcJ0— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
79` Замена в составе сборной России. Газинский заменил Дзюбу.
78` Продолжается давление со стороны сборной Хорватии. С трудом отбиваются российские футболисты.
73` Замена в составе сборной Хорватии. Пиварич вместо Стринича.
66` Замена в составе сборной России. Автор гола Денис Черышев покидает поле, вместо него Смолов. Довольно странное решение.
64` Хорваты по-прежнему в атаке. Прижали сборную России к своим воротам.
62` Замена в составе сборной Хорватии. Брозович вместо Перишича.
59` Опаснейший момент у ворот Акинфеева! Перишич пробивал сквозь защитников, но попал в дальнюю штангу.
КАК. ЖЕ. ПОВЕЗЛО#RUSCRO #РоссияХорватия #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/3p1oLw5PHu— Sports.ru (@sportsru) 7 июля 2018 г.
56` Очень много потерь у сборной России. Не получается сделать 10-20 точных передач.
54` Замена в составе сборной России. Ерохин вместо бесполезного на этом чемпионате Самедова.
51` Через себя пытался ударить Крамарич, но точно в руки Акинфееву.
48` Хорваты владеют преимуществом и ищут подходы к защите сборной России.
46` Вторые 45 минут начались.
Счет 1:1. Верим!#RUSCRO #РоссияХорватия #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/eXqata8Slw— Sports.ru (@sportsru) 7 июля 2018 г.
45` Перерыв.
39` Гоооол! Крамарич замкнул навес Манджукича и сравнял счёт - 1:1.
1:1.... сравняли хорваты 😔🇷🇺🇭🇷 #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/1o0LTocm2T— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
37` Стринич получил жёлтую карточку за то, что придержал Самедова за майку.
35` Ловрен получил жёлтую карточку за фол на Дзюбе. Много фолят сегодня на форварде сборной России.
31` Гоооооол!!! Черышев с левой метров с двадцати точно в «девятку»! Супер гол! Россия вышла вперёд - 1:0.
🇷🇺 4 матча
⚽ 4 гола
Денис, ты гений! ААААА! #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/ZUHsYmzUGk— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
27` Хорваты пока лучше распоряжаются мячом. Россияне, получая мяч, сразу же несутся вперёд сломя голову.
26` 64% владения мячом у сборной Хорватии.
20` Неожиданная поддержка на трибунах:
За Россию сегодня даже Месси и Криш 🇷🇺🏆 #ЧМ2018 #РоссияХорватия pic.twitter.com/3GV5iAh7aZ— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.
18` Хорваты потихоньку завладевают инициативой и переходят на половину сборной России.
15` Опасный штрафной заработали хорваты, но Ракитич пробил сильно выше.
12` Дзюба убежал в контратаку, перевел на Самедова, но тот не сумел хорошо навесить в штрафную.
10` Ребич сегодня создает много проблем защите сборной России.
5` Первая атака хорватов и сразу зарабатывают угловой «шашечные».
3` Россия начала бодрее. Прессингуют хорватов.
1` Матч начался!
20:57 Команды на поле!
Звучит гимн России! 🇷🇺 pic.twitter.com/zFb3ACerF8— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
20:50 Болельщики перед стадионом:
Болельщики в Сочи в ожидании матча #RUS- #CRO. #Ф2018 #welcome2018 pic.twitter.com/76dUfGEbNt— Welcome2018·com (@welcome_2018) 7 июля 2018 г.
20:30 Составы команд:
Болельщики @TeamRussia на "Фиште" 🇷🇺🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ICMl8JInjI— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 7 июля 2018 г.