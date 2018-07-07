Россия проиграла Хорватии в послематчевой серии пенальти и покинула ЧМ-2018

В Сочи состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Россияне уступили хорватам в послематчевой серии пенальти и закончили турнир. Для подопечных Черчесова этот «мундиаль» уже можно считать успешным, ведь до этого россияне никогда не играли в четвертьфиналах мировых первенств.

Сборная России начала игру с активного прессинга, как будто без волнения. Головин, Дзюба и Черышев пытались прорвать оборону «шашечных» уже на первых минутах, но до гола дело так и не дошло. Хорваты заставили вступить в игру Акинфеева уже на 8-й минуте, заработав угловой удар. Ребич в прошлом матче против Дании был практически незаметен, но в начале первого тайма создавал много проблем защите сборной России. Остановить его удавалось только с нарушением правил.

В первом тайме хорваты более рационально распоряжались мячом, россияне же при первой возможности бежали сломя голову к воротам «шашечных».

К середине первого тайма на экране появилась статистика владения мячом — Хорватия 64%. Несмотря на это, именно россиянам удалось открыть счёт в этой встрече. На 31-й минуте Черышев получил мяч от Дзюбы, немного прошёл вперёд и с метров двадцати с левой послал мяч точно в «девятку». Субашичу ничего не оставалось, как проводить мяч взглядом — 1:0.

Девять минут спустя хорватам удалось отыграться. Манджукич как будто на тренировке вбежал в штрафную площадь сборной России и подал на Крамарича, который без особых усилий пробил Акинфеева — 1:1. По итогам первого тайма Россия смотрелась ничуть не хуже сборной Хорватии. Подопечные Черчесова активно играли в контрпрессинг, а хорваты забили свой гол после контратаки.

Хорваты во втором тайме ещё больше владели мячом, чем в первой половине игры. Модрич успевал отыграть не только в атаке, но и отрабатывал в защите. У россиян было очень много потерь при передачах — не получалось у подопечных Черчесова сделать 10-20 точных пасов. На 60-й минуте вся Россия замерла — в штрафной площади россиян произошла неразбериха, Акинфеев ошибся на выходе, и Перишич пробил с пяти метров — мяч угодил в штангу ворот.

Для успокоения россиянам не хватало атак, но они большую часть второго тайма играли на отбой в своей штрафной площади. Очень плотно прижали их к своим воротам.

Много борьбы было во вторые 45 минут — никто не хотел уступать. Основное время так и не выявило победителя. Командам предстояло отыграть ещё 2 тайма по 15 минут. Очень похоже на матч России с Испанией, не правда ли?

Повторения того матча так и не произошло. На 101-й минуте Вида пробил прямо в угол ворот Акинфеева - 2:1. Казалось бы, что всё, хорваты дожмут и доведут дело до победы, но на 115-й минуте вышедший на замену Дзагоев подал со штрафного на свободного Фернандеса и тот сравнял счёт 2:2, вернув надежду на серию пенальти и положительный исход для российской сборной.

Второго чуда не произошло. Смолов и Фернандес не сумели поразить ворота в послематчевой серии пенальти, и даже сейв Акинфеева после удара Ковачича, не помог россиянам выйти в полуфинал. Как итог - 2:2 в основное время и 3:4 по пенальти. Хорваты вышли в 1/2, где встретятся с Англией. А сборная России заканчивает турнир, который надолго запомнится всем поклонникам этой сборной.

Россия - Хорватия 2:2 (3:4)



Составы команд:



Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Самедов (Ерохин, 54), Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).



Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Модрич, Ракитич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич.



Предупреждения: Газинский (109) - Ловрен (35), Стринич (38), Вида (101), Пиварич (114).



Голы: Черышев (31), Фернандес (115) - Крамарич (39), Вида (101).



Видеообзор матча будет доступен позже.



Текстовой онлайн:



Серия пенальти:



0:0 Смолов бьёт прямо во вратаря.



0:1 Брозович точно.



1:1 Дзагоев уверенно сравнивает.



1:1 Акинфеев тащит удар Ковачича.



1:1 Фернандес мимо ворот.



1:2 Акинфеев почти берёт удар Модрича, но от руки Игоря и от штанги мяч всё-таки попал в ворота.



2:2 Игнашевич точно.



2:3 Вида! Без шансов.



3:3 Кузяев точно!



3:4 Ракитич выводит Хорватию в полуфинал!



Конец игрового времени.



120` ВСЁ! Нас ждёт серия пенальти!



115` Пиварич получает жёлтую за игру рукой.



113` ГОООООЛ!!! Фернандес! Лучший бразилец на этом ЧМ! 2:2!



111` Активная поддержка на трибунах:



Последние 15 минут самого важного матча в истории сборной России. Самое время сидеть и молча смотреть 🤦‍♂️#РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/3JEWMPgfu9— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 7 июля 2018 г.

108` Газинский получает жёлтую за срыв хорватской атаки.



107` Хорваты прессингуют россиян у их же ворот. Такое ощущение, что это Хорватии нужен гол.



105` Первый овертайм подошёл к концу.



104` Россия побежала вперёд. Терять нечего. Нужно пытаться спастись.



101` Замена в составе сборной России. Дзагоев вместо Головина.



100` Гоооол! После подачи углового Вида подставил голову и поразил ворота Акинфеева - 2:1. Вида получил жёлтую за то, что снял с себя футболку во время празднования гола.



99` Опасный момент. Головин выводил Смолова 1 на 1, но тот предпочёл упасть на газон.



96` Замена в составе сборной Хорватии. Чорлука вместо травмированного Врсалько.



90+5 Основное время подошло к концу. Счёт 1:1. Это значит, что впереди два тайма по 15 минут. Напоминает игру России с Испанией, не правда ли?



90` Субашич потянул мышцу бедра, а замен у хорватов больше нет. Придётся терпеть хорватам до овертайма, если он будет, конечно.



88` Замена в составе сборной Хорватии. Ковачич вместо Крамарича.



87` Оглушительный свист стоит на стадионе, как только мяч попадает к хорватам.



84` Головин хорошо подал, но хорваты вынесли мяч из своей штрафной.



83` Мяч угодил в руку хорвату. Будет опасный штрафной удар.



79` Замена в составе сборной России. Газинский заменил Дзюбу.



78` Продолжается давление со стороны сборной Хорватии. С трудом отбиваются российские футболисты.



73` Замена в составе сборной Хорватии. Пиварич вместо Стринича.



66` Замена в составе сборной России. Автор гола Денис Черышев покидает поле, вместо него Смолов. Довольно странное решение.



64` Хорваты по-прежнему в атаке. Прижали сборную России к своим воротам.



62` Замена в составе сборной Хорватии. Брозович вместо Перишича.



59` Опаснейший момент у ворот Акинфеева! Перишич пробивал сквозь защитников, но попал в дальнюю штангу.



56` Очень много потерь у сборной России. Не получается сделать 10-20 точных передач.



54` Замена в составе сборной России. Ерохин вместо бесполезного на этом чемпионате Самедова.



51` Через себя пытался ударить Крамарич, но точно в руки Акинфееву.



48` Хорваты владеют преимуществом и ищут подходы к защите сборной России.



46` Вторые 45 минут начались.

45` Перерыв.



39` Гоооол! Крамарич замкнул навес Манджукича и сравнял счёт - 1:1.



37` Стринич получил жёлтую карточку за то, что придержал Самедова за майку.



35` Ловрен получил жёлтую карточку за фол на Дзюбе. Много фолят сегодня на форварде сборной России.



31` Гоооооол!!! Черышев с левой метров с двадцати точно в «девятку»! Супер гол! Россия вышла вперёд - 1:0.



27` Хорваты пока лучше распоряжаются мячом. Россияне, получая мяч, сразу же несутся вперёд сломя голову.



26` 64% владения мячом у сборной Хорватии.



20` Неожиданная поддержка на трибунах:



18` Хорваты потихоньку завладевают инициативой и переходят на половину сборной России.



15` Опасный штрафной заработали хорваты, но Ракитич пробил сильно выше.



12` Дзюба убежал в контратаку, перевел на Самедова, но тот не сумел хорошо навесить в штрафную.



10` Ребич сегодня создает много проблем защите сборной России.



5` Первая атака хорватов и сразу зарабатывают угловой «шашечные».



3` Россия начала бодрее. Прессингуют хорватов.



1` Матч начался!



20:57 Команды на поле!



20:50 Болельщики перед стадионом:



20:30 Составы команд:

