Ветеран сборной России объявил о завершении карьеры

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры, сообщается в Twitter национальной команды. Матч 1/4 финалаче мпионата мира против команды Хорватии стал последним для 38-летнего игрока обороны.

«Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!» - сказано в сообщении.

Игнашевич провел на домашнем чемпионате мира все пять матчей без замен.

«Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером», - рассказал Игнашевич.

«В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером», - заключил защитник.

Самедов завершил выступление за сборную

«Я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную», - сказал 33-летний полузащитник сборной страны Александр Самедов.

«Есть разочарование, но мы показали, что нашей сборной можно гордиться, поскольку мы показали достойный футбол. Жалко, что все так получилось, - продолжил Самедов. - Сложно сейчас что-то говорить, расстроен, все-таки были в шаге от полуфинала».

«Думаю, что костяк этой сборной сохранится. Уверен, у команды произойдет определенный толчок в дальнейшем», - заключил Александр.