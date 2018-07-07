После гола Черышева в ворота Хорватии Бузова согласилась выйти за него замуж

На своей официальной страница в социальной сети Instagram Ольга опубликовала видеообращение к Денису с просьбой взять ее замуж.

«Да, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи», - сказала Бузова.

Запись певица сопроводила следующим сообщением: «Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили».

«Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол!!!! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф. Это игра, это футбол. Для меня, вы чемпионы!!! Ничего не знаю, мой так-то гол забил», - дописала позже на своей странице любительница футбола и футболистов.