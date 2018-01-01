Самое большое представительство футболистов в полуфиналах ЧМ-2018 имеет «Тоттенхэм»

Футбольный клуб «Тоттенхэм» имеет больше всего своих игроков в полуфиналах чемпионата мира 2018 года. В составах оставшихся на турнире сборных играют девять футболистов английской команды: англичане Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн, бельгийцы Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Мусса Дембеле, а также француз Уго Льорис.

Меньше футболистов будут представлять английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (обе команды - по семь игроков), а также английские «Челси» (шесть), «Ливерпуль», испанскую «Барселону», «Монако» и французский ПСЖ (все - по четыре).

Всего в полуфинале чемпионата мира будут представлены игроки из 45 клубов (13 стран). Наибольшее представительство имеет Англия - 11 команд и 39 футболистов.

Затем идут Германия (девять клубов и девять игроков), Испания (пять клубов и 12 футболистов), Италия (пять клубов и семь игроков), Франция (четыре клуба и 12 футболистов), Бельгия, Хорватия, Китай (все - по две команды и по два игрока), а также Украина, Россия, Турция, Австрия и Шотландия (все - по одной команде и одному футболисту).

Российскую премьер-лигу на турнире остается представлять только хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

Полуфинальные игры чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии, а также командами Англии и Хорватии пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве соответственно. 14 июля на арене «Санкт-Петербург» состоится матч за третье место. Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники» 15 июля, напоминает ТАСС.