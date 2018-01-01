Воскресенье, 8 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Йерро после поражения от России оставил все посты в испанском футболе

Newsru.com
  • Фото
  • Фото
Фернандо Йерро | Фото: REUTERS/Scanpix

Фернандо Йерро, работавший на чемпионате мира главным тренером сборной Испании, решил покинуть национальную команду и оставить свой пост в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сборная Испании сенсационно проиграла команде России в серии пенальти и выбыла из борьбы за медали чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

Йерро был назначен главным тренером испанской сборной накануне турнира, сменив отправленного в отставку Хулена Лопетеги.

До назначения на пост главного тренера сборной Йерро занимал пост спортивного директора RFEF. После чемпионата мира контракт специалиста с федераций продолжал действовать, но Йерро решил не возвращаться к своим обязанностям и «найти новые профессиональные задачи».

0 Комментарии