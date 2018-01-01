Йерро после поражения от России оставил все посты в испанском футболе

Фернандо Йерро, работавший на чемпионате мира главным тренером сборной Испании, решил покинуть национальную команду и оставить свой пост в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сборная Испании сенсационно проиграла команде России в серии пенальти и выбыла из борьбы за медали чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

Йерро был назначен главным тренером испанской сборной накануне турнира, сменив отправленного в отставку Хулена Лопетеги.

OFICIAL | Fernando Hierro y la RFEF comunican que, pese a tener contrato en vigor como Director Deportivo, declina seguir en el cargo.

🔗 https://t.co/UjPrVMRHHa pic.twitter.com/5jiLqyltJc— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 8 июля 2018 г.

До назначения на пост главного тренера сборной Йерро занимал пост спортивного директора RFEF. После чемпионата мира контракт специалиста с федераций продолжал действовать, но Йерро решил не возвращаться к своим обязанностям и «найти новые профессиональные задачи».