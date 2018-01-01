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Сборную России по футболу встретили овациями в московской фан-зоне

Newsru.com
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Встреча сборной России по футболу в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве | Фото: AP/Scanpix

Десятки тысяч болельщиков в фан-зоне в Москве встретили овациями сборную России по футболу, вернувшуюся из Сочи после проигрыша в матче за путевку в полуфинал со сборной Хорватии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские футболисты прибыли в столичную фан-зону на встречу с поклонниками. В момент приезда команды на экране фан-зоны стали показывать самые яркие моменты матчей команды на чемпионате мира.

Волонтеры приветствовали подъехавший автобус со сборной скандированием «Россия, Россия», все игроки, тренеры и члены административного штаба проходили через живой коридор волонтеров. За исключением главного тренера сборной Станислава Черчесова, все члены команды были одеты в футболки с надписью «Играем за вас».

В субботу в Сочи подопечные Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира уступили хорватам в серии пенальти со счетом 3:4, основное время матча завершилось - 1:1, а дополнительное - 2:2. Болельщики в фан-зоне дружно скандировали слова благодарности футболистам, в том числе «молодцы».

Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповой стадии наши футболисты разгромили Саудовскую Аравию (5:0), не оставили шансов Египту - 3:1, затем уступили Уругваю (0:3), заняв второе место в квартете А. В 1/8 финала россияне сенсационно выбили из турнира команду Испании - 1:1 (4:3).

Лучшим бомбардиром сборной России на турнире стал полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев, который забил четыре мяча и делит второе место в списке лучших на чемпионате мира с португальцем Криштиану Роналду и бельгийцем Ромелу Лукаку (лидирует англичанин Гарри Кейн с шестью голами). Нападающий Артем Дзюба отметился тремя забитыми мячами.

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