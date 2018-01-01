Черчесов пообещал через четыре года выступить лучше, чем на ЧМ-2018

Сборная России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре добьется лучшего результата, чем на турнире 2018 года. Об этом на встрече с болельщиками в московской фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Сейчас только одни эмоции. Анализа пока сделать не удалось. Мы рады вас всех приветствовать, мы были вместе. Вы были 12-м, 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроком», - сказал Черчесов.

«Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда», - отметил главный тренер сборной.

«Мы сегодня провели маленькое собрание. Эти дни пролетели как один миг, поддержка с первой секунды чувствовалась. Мы долго запрягали, но если запрягли, то идем. Спасибо вам огромное», - добавил Черчесов.

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила выступление на турнире.