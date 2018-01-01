Воскресенье, 8 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Черчесов пообещал через четыре года выступить лучше, чем на ЧМ-2018

Newsru.com
  • Фото
  • Фото
Станислав Черчесов и футболисты сборной России | Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Сборная России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре добьется лучшего результата, чем на турнире 2018 года. Об этом на встрече с болельщиками в московской фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Сейчас только одни эмоции. Анализа пока сделать не удалось. Мы рады вас всех приветствовать, мы были вместе. Вы были 12-м, 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроком», - сказал Черчесов.

«Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда», - отметил главный тренер сборной.

«Мы сегодня провели маленькое собрание. Эти дни пролетели как один миг, поддержка с первой секунды чувствовалась. Мы долго запрягали, но если запрягли, то идем. Спасибо вам огромное», - добавил Черчесов.

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

0 Комментарии