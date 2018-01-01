Отобранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола

Кенийский арбитр Айден Рэндж Марва, отобранный для работы на чемпионате мира в России, пожизненно отстранен от футбола за коррупцию. Он должен был участвовать в мундиале в качестве ассистента главного судьи, сообщается на сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).

Марву заметили в документальном фильме — в кадрах он берет взятку в 600 долларов во время африканского континентального турнира. Картину снял журналист из Ганы Анас Аремеяв Анас, она была показана на BBC Africa.

Международная федерация футбола (FIFA) подготовила более сотни арбитров для работы на чемпионате мира.

Кениец стал вторым из них, замешанным во взяточничестве. До этого от судейства был пожизненно отстранен арбитр Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси — выяснилось, что он требовал денег, чтобы помочь команде победить в финале национального кубка.

Футбольный турнир в России завершится 15 июля.