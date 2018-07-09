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Луис Энрике возглавил сборную Испании

TVNET/rus.postimees.ee
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Луис Энрике | Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике станет новым главным тренером сборной Испании, сообщает Marca.

Федерация футбола Испании уже достигла договорённости с 48-летним специалистом. Луис Энрике подпишет двухлетний контракт - до конца Евро-2020, сообщает Sports.ru.

До этого Луис Энрике был наставником каталонской «Барселоны». Ранее испанский специалист работал также в «Барселоне Б», «Роме» и «Сельте». В 2015 году ФИФА признала Энрике лучшим тренером мира.

На пост главного тренера «красной фурии» рассматривались также наставник «Эспаньола» Кике Санчес Флорес, бывший тренер «Малаги» Мичел и нынешний тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомни, что за день до начала ЧМ-2018 тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен и его место временно занял Фернандо Йерро. Под руководством Йерро испанцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной России в серии пенальти (1:1, 3:4 пен).

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