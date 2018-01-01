В Петербурге закрасили граффити с портретом тренера сборной РФ Станислава Черчесова

Граффити с изображением тренера сборной России Станислава Черчесова, появившееся в Санкт-Петербурге во время Чемпионата мира по футболу, закрасили серой краской. Об

По его данным, творение стерли сами художники - граффитисты из объединения HoodGraff. По их словам, серый фон стал ответом на вмешательство в рисунок вандалов, которые «отрубили» Черчесову палец, закрасив его черной краской и визуализировав открытую рану красной краской. При этом вандалы избили нескольких свидетелей, которые пытались заступиться за рисунок, утверждает сайт.





Теперь рисунок закрашен полностью. На его месте художники оставили надпись «До завтра».

Отмечается, что портрет испортили фанаты «Зенита», которые увидели в большом и указательном пальцах Черчесова букву «L» - неформальный символ польского клуба «Легия», который Черчесов тренировал до 2016 года. Ультрас заявили, что в городе может быть только «Зенит».

В команде художников HoodGraff говорят, что стена, где был нарисован Черчесов, не будет пустовать. Вскоре здесь появится новый рисунок на футбольную тему.

При этом не исключено, что его тоже постигнет печальная участь. Ранее власти города рассмотрели жалобу одного из местных жителей на изображение и сообщили организации ПАО «Ленэнерго», которой принадлежит подстанция, выбранная художниками в качестве «полотна», о необходимости удалить граффити.

Напомним, портрет Черчесова на стене трансформаторной будки в одном из дворов Петербурга появился после победы России в матче ЧМ-2018 со сборной Египта (3:1). Рядом с изображением художники оставили фразу из песни группы «Ленинград» - «Ты просто космос, Стас!»

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии. Несмотря на выход российской команды из борьбы, многие болельщики отметили достойную игру наших футболистов. В Москве фанаты встретили их овациями.



