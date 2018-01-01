Еще один топ-клуб включился в борьбу за Головина

Английский футбольный клуб «Арсенал» решил сделать предложение московскому ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.com.

По информации издания, руководство московского клуба не расстанется с футболистом менее чем за 35 миллионов евро. Сам Головин пока не определился с будущим.

29 июня Goal.com сообщил, что российский футболист стал приоритетной целью лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. Представители команды уже встречались с агентом Головина.

Об интересе к полузащитнику также заявляли итальянский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Монако».

Футболист вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе сборной России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.