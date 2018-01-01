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Еще один топ-клуб включился в борьбу за Головина

Lenta.ru
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Александр Головин | Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Английский футбольный клуб «Арсенал» решил сделать предложение московскому ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.com.

По информации издания, руководство московского клуба не расстанется с футболистом менее чем за 35 миллионов евро. Сам Головин пока не определился с будущим.

29 июня Goal.com сообщил, что российский футболист стал приоритетной целью лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. Представители команды уже встречались с агентом Головина.

Об интересе к полузащитнику также заявляли итальянский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Монако».

Футболист вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе сборной России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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