ЧМ-2018. 1/2: Хорватия - Англия. Смогут ли балканцы выйти в финал ЧМ впервые в своей истории?

Сегодня состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. В московских «Лужниках» встретятся сборные Хорватии и Англии. Матч состоится в 21:00 по латвийскому времени.

По мнению футбольных экспертов, преимущество в этой встрече будет на стороне англичан. Сборная Англии гораздо именитее, к тому же хорваты более измотаны — предыдущие два матча «шашечные» закончили в серии послематчевых пенальти. На победу англичан принимается ставка с коэффициентом 2.37, а на сборную Хорватии — 3.1.

Но не стоит забывать о том, какой уровень футбола на этом «мундиале» демонстрируют подопечные Златко Далича. Учитывая то, как хорваты играли до этого, с уверенностью можно сказать — англичанам не будет легко.

Сборная Англии по пути в полуфинал ЧМ-2018 обыграла Тунис, Панаму, Колумбию (по пенальти) и Швецию. Не самые сильные команды. Вчерашний полуфиналист Бельгия, обыграла англичан на групповом этапе. Встреча с Хорватией, станет для англичан одним из главных испытаний на этом турнире.

У хорватов напротив была достаточно сложная дорога в полуфинал — Нигерия, Аргентина, Исландия, Дания и Россия. «Шашечные» победили всех соперников и являются единственной сборной на «мундиале», которая демонстрирует стопроцентный показатель. Единственное, что вселяет сомнения в успех хорватов в матче против Англии — это два матча по 120 минут с двумя сериями послематчевых 11-метровых.

Вряд ли подобная нагрузка могла пройти бесследно, так что усталость хорватов может сыграть на пользу подопечных Саутгейта.

Для сборной Хорватии это второй полуфинал в истории. Впервые так высоко хорваты добирались в 1998 году. Тот «мундиаль» во Франции был для них дебютным, и тогда им удалось занять третье место. Для англичан сегодняшний полуфинал станет третьим в истории — в 1966 году они становились чемпионами, а в 1990 заняли четвёртое место.

У Далича, в отличие от Саутгейта, есть ещё одна проблема — короткая скамейка запасных. Ему попросту некем заменить ключевых игроков. У англичан скамейка гораздо длиннее, но и таких звёзд, как Модрич, Ракитич или Манджукич у них нет. Состав англичан полностью состоит из игроков Английской Премьер Лиги. К тому же, сборная Англии является одной из самых молодых на «мундиале». Хорошо это или плохо — узнаем уже сегодня вечером.

Команды встречались между собой семь раз - четырежды сильнее были англичане, один матч закончился вничью и дважды побеждали балканцы. Одними из самых памятных встреч, являются отборочные матчи на чемпионат Европы 2008 года. Тогда хорваты обыграли англичан, не позволив им пробиться на ЕВРО, которое проходило в Австрии и Швейцарии. Так что у обеих команд есть старые счёты, и будет интересно посмотреть, кто же из них победит на этот раз.