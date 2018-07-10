Официально: Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус»

«Реал Мадрид» подтвердил информацию о том, что Криштиану Роналду переходит в туринский «Ювентус», сообщает пресс-служба испанскогого клуба.

Переход португальцы в «Ювентус» обошёлся итальянцам в 100 миллионов евро. Именно на этой сумме настаивали туринцы, а «Реал» изначально планировал получить на 30 миллионов евро больше.

«Помимо завоеванных титулов, трофеев и триумфов в течение этих девяти лет, Роналду стал примером самоотверженности, трудоспособности, ответственности, таланта и постоянного самосовершенствования», - отмечает клуб.

Помимо этого заявления на сайте мадридского клуба опубликовано письмо Криштиану Роналду, в котором он благодарит партнёров по команде и говорит, что все девять лет проведённые в «Реале» были самыми лучшими в его жизни. Тем не менее, по словам Роналду, пришло время для нового этапа.

Контракт Роналду с «Реалом» действовал до 2021 года, но в последние месяцы португалец конфликтовал с владельцем клуба Флорентино Пересом, поэтому подобный исход ни для кого не должен быть сюрпризом.

Роналду перешел в «Реал» из «Манчестера Юнайтед» в 2009 году. За девять лет в Испании он четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Всего на его счету в составе «Реала» 16 титулов. Четыре раза, будучи игроком «Реала», Роналду получал «Золотой мяч» - трофей, вручаемый лучшему футболисту планеты по итогам года.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала». На его счету 451 гол в 438 матчах.