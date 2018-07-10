Франция минимально обыграла Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018

Сегодня на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге определился первый финалист чемпионата мира по футболу. В напряжённом матче между Францией и Бельгией сильнее оказались «трёхцветные», которые одержали минимальную победу со счётом 1:0. Своего соперника по финалу французы узнают завтра.

Поединок между Францией и Бельгией должен был стать не только противостоянием двух соседствующих государств, но и дуэлью наставников команд. Пикантности этой встрече придавал ещё и факт того, что Тьерри Анри, который выигрывал чемпионат мира в составе сборной Франции 20 лет назад вместе с Дидье Дешамом, сегодня является ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

Когда бьешься против родной сборной за финал ЧМ 😱☠️ pic.twitter.com/8RZ2HglkoH— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 10, 2018

Бельгия с первых минут завладела мячом и инициативой в матче. К сожалению для многочисленных бельгийских болельщиков, кроме владения мячом первый отрезок тайма ничем не запомнился.

Бельгийцам было очень не просто атаковать французскую оборону, потому что «трёхцветные» прижались к своим воротам практически всем составом. Почти как сборная России в матче против Испании.

Самым активным на поле среди бельгийцев был лидер лондонского «Челси» Эден Азар, который то и дело накручивал по двое, и даже по трое французов, но каждый раз ему что-то мешало завершить атаку голом. Моменты у ворот Льориса возникали один за другим, но французский кипер был на высоте. Команды в первые 45 минут показали очень техничный футбол на скорости, с большим количеством индивидуальных действий. Голов, правда, зрители так и не увидели.

На 52-й минуте Умтити набежал на подачу углового, выпрыгнул выше Феллайни (да, это возможно) и вогнал мяч в сетку — 1:0. Французы вышли вперёд и все приготовились к тому, что бельгийцы понесутся к воротам Льориса и будут крушить всё на своём пути. Этого не произошло. Одна из самых ярких команд чемпионата решила вскрывать оборону французов навесами. Раз за разом эти навесы отражали французские защитники, но бельгийцы не сдавались и продолжали навешивать ещё и ещё. Вместо того, чтобы попробовать бить из-за пределов штрафной или начать штурм ворот Льориса.

Ближе к концу матча, когда французские болельщики на трибунах стадиона «Крестовский» уже во всю горланили победные песни, а французские футболисты падали на газон, корчась от боли после каждого столкновения, бельгийские фанаты продолжали верить — сейчас будет штурм. Вместо этого, бельгийцы напрочь забыли о собственной обороне и пару раз позволили французам провести опасные контратаки.

Оставшиеся минуты французы убивали время на фланге у углового флажка, ведь именно так должна играть сборная, которая уже в это воскресенье сыграет в финале «мундиаля».

Французы одержали минимальную победу и после финала прошлого Евро, вышли в финал мирового первенства. С Бельгией мы тоже пока не прощаемся — они сыграют за третье место днём ранее. Соперники обеих сборных определятся завтра в матче Хорватии и Англии.

Франция - Бельгия 1:0

Составы команд:

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Компани, Шадли (Батшуайи, 91), Витцель, де Брюйне, Феллайни (Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Лукаку.

Предупреждения: Канте (87), Мбаппе (90) - Азар (63), Алдервейрелд (71), Вертонген (94).

Гол: Умтити (51).

Видеообзор матча будет доступен позже.