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Капитан сборной Хорватии назвал Черышева братом

Lenta.ru
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Денис Черышев | Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич обратился к футболисту российской национальной команды Денису Черышеву после матча 1/4 финала чемпионата мира. Комментарий хавбека появился под записью россиянина в Intsagram.

«Брат, ты невероятно провел чемпионат мира! Очень рад за тебя», — написал Модрич.

Сборная России в четвертьфинале мундиаля играла с хорватами. Команда Станислава Черчесова уступила по пенальти 3:4. Основное и дополнительное время завершилось ничьей 2:2. Счет в матче открыл Черышев. Для 27-летнего полузащитника гол стал четвертым на турнире.

11 июля хорватам предстоит встретиться с англичанами в полуфинале ЧМ. Матч начнется в 21:00.

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