Футболист сборной России попросился в «Ювентус» к Криштиану Роналду

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин захотел перейти в туринский футбольный клуб «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, Головин хочет поиграть вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду и уже оповестил об этом руководство «Ювентуса». Однако переход осложняют переговоры между ЦСКА и итальянским клубом. Стороны никак не могут договориться о сумме отступных за 22-летнего полузащитника.

26 июня «Ювентус» объявил о временной приостановке переговоров по Головину. Итальянцы предложили за хавбека 20 миллионов евро и 10 процентов от суммы последующей перепродажи игрока. Московский клуб эти условия не устроили.

После этого фаворитом в борьбе за полузащитника назывался лондонский «Челси». Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского «Монако», английских «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Головин вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе национальной команды хавбек в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.