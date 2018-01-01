«Реал» потерял миллион подписчиков в Твиттере из-за ухода Роналду

Трансфер Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» серьезно ударил по популярности королевского клуба в социальных сетях. Как сообщает испанское издание AS, спустя сутки после объявления о переходе португальца в «Ювентус», от аккаунта «Реала» в Твиттере отписались почти миллион человек.

До перехода 33-летнего футболиста на официальный аккаунт мадридского клуба в Твиттере было подписано 31,97 миллионов человек, а спустя 24 часа после трансфера их стало 31,02 миллиона. Несмотря на такой серьёзный отток подписчиков, «Реал» по-прежнему остается лидером среди футбольных клубов по числу фолловеров.

Переезд Криштиану Роналду сказался и на количестве подписчиков на официальном аккаунте «Ювентуса» в Твиттере. У туринцев наблюдается прирост новых поклонников, и за сутки на них подписалось 1,1 миллиона человек.

Segnale orario: sono le SETTE 😎

Quando aspetti l'annuncio #CR7Juve...

La vostra attesa com'è stata? Postate le vostre foto e i vostri video nei commenti pic.twitter.com/MHMACCFTHE— JuventusFC (@juventusfc) 11 июля 2018 г.

Сам Криштиану Роналду по-прежнему продолжает оставаться самым популярным спортсменом в социальных сетях. За Твиттером португальца следит свыше 74 миллионов человек.