Четверг, 12 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
FIFA 2018 ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ ГАЛЕРЕИ

«Реал» потерял миллион подписчиков в Твиттере из-за ухода Роналду

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: REUTERS/Scanpix

Трансфер Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» серьезно ударил по популярности королевского клуба в социальных сетях. Как сообщает испанское издание AS, спустя сутки после объявления о переходе португальца в «Ювентус», от аккаунта «Реала» в Твиттере отписались почти миллион человек.

До перехода 33-летнего футболиста на официальный аккаунт мадридского клуба в Твиттере было подписано 31,97 миллионов человек, а спустя 24 часа после трансфера их стало 31,02 миллиона. Несмотря на такой серьёзный отток подписчиков, «Реал» по-прежнему остается лидером среди футбольных клубов по числу фолловеров.

Переезд Криштиану Роналду сказался и на количестве подписчиков на официальном аккаунте «Ювентуса» в Твиттере. У туринцев наблюдается прирост новых поклонников, и за сутки на них подписалось 1,1 миллиона человек.

Сам Криштиану Роналду по-прежнему продолжает оставаться самым популярным спортсменом в социальных сетях. За Твиттером португальца следит свыше 74 миллионов человек.

0 Комментарии