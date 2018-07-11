ЧМ-2018. Бельгия - Англия: утешительная игра за третье место

Сегодня на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге пройдет один из главных матчей чемпионата по футболу. Сборные Бельгии и Англии выяснят на поле, кто из них достоин бронзы «мундиаля». Матч начнётся в 17:00 по латвийскому времени.

Для начала стоит напомнить, что обе сборные уже играли между собой на этом «мундиале». Англия и Бельгия начали турнире в группе G и в третьем туре сыграли очный поединок. К тому моменту команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому предпочли поберечь силы и выставили полурезервные составы. Бельгия оказалась сильнее и минимально обыграла англичан — 1:0, обеспечив себе тем самым выход из группы с первого места.

Вряд ли в матче за третье место команды выйдут полурезервными составами, как это было на групповой стадии. Всё-таки у обеих сборных есть шанс попасть на пьедестал. Бельгийцы, например, никогда прежде не выигрывали бронзу «мундиаля», а англичане не доходили так далеко с 1990 года. Именно поэтому можно предположить, что наставники обеих команд выпустят на поле боевые составы.

Харри Кейн и единственный трофей сборной Англии на ЧМ с 1966 года 🏆 #ЧМ2018 pic.twitter.com/eKNtVNeWPX— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 11, 2018

С другой стороны, финал для обеих сборных был настолько близок, что предстоящая «утешительная» игра уже не будет представлять никакой важности ни для кого.

Поэтому не стоит исключать вероятность того, что матч за бронзу чемпионата станет очень унылым.

Сборная Бельгии по-прежнему остаётся одной из самых привлекательных команд на турнире. «Красные Дьяволы» на протяжении всего чемпионата показывали яркий футбол нацеленный на атаку, но, к сожалению, в финал бельгийцы пробиться не смогли. В матче против французов подопечным Мартинеса не хватило немного везения, ведь они были ничуть не хуже «трёхцветных». Только представьте, какой финал нас бы ждал, попади туда Бельгия, а не Франция...

Если говорить о сборной Англии, то у них была не самая сложная сетка, поэтому они сумели забраться столь далеко. В полуфинале против хорватов подопечные Саутгейта сыграли хуже своих соперников, поэтому вполне заслуженно не вышли в финал.

Что касается победителя в сегодняшней встрече, то Бельгию можно с полной уверенностью назвать фаворитами. Почему? Всё просто!

Во первых, они уже обыгрывали англичан на групповой стадии. Что должно помешать им сделать это ещё раз? Во вторых, свою полуфинальную встречу бельгийцы провели на день раньше. К тому же, подопечные Мартинеса управились за 90 минут, в то время, как родоначальникам футбола понадобилось 120. В добавок ко всему прочему, Бельгия после проигранного французам матча, осталась в Санкт-Петербурге, а подопечным Саутгейта пришлось тратить время на перелёт до Северной столицы России.

Если этого мало, то можно ещё упомянуть травму паха Триппьера, а также Уокера и Хендерсона, которые рискуют пропустить сегодняшний матч и-за перенагрузки. У бельгийцев потерь нет.

Букмекеры также отдают предпочтение бельгийцам. На их победу принимается ставка с коэффициентом 2.15. В то время как на победу англичан — 3.20.

Бельгийцы на этом «мундиале» играли ярко и наиграли, как минимум на бронзу. Англичане же, во многом благодаря везению и забитым мячам со стандартов, должны быть рады самому участию в матче за 3-е место.