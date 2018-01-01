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Лига Европы: «Вентспилс», «Лиепая» и «Рига» провели игры первого отборочного раунда

Русский TVNET
Игра первого отборочного раунда Лиги Европы между «Лиепая» и «Хеккен» | Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня латвийские футбольные клубы «Вентспилс», «Лиепая» и «Рига» провели первые игры первого отборочного раунда Лиги Европы 2018/2019.

Футбольный клуб «Вентспилс» на своём поле разгромил дебютанта турнира «Люфтетари» из Албании. Встреча завершилась со счётом 5:0, а нигерийский нападающий Аделеке Акиньеми забил четыре мяча в ворота соперника.

Все голы в этой встрече были забиты в первые 45 минут. Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте с 11-метровой отметки. Четыре минуты спустя Акиньеми сделал дубль, а на 24-й минуте - хет-трик. На 37-й минуте в ворота албанцев снова назначили пенальти, который реализовал Тосин Айегун. За две минуты до перерыва, Акиньеми установил окончательный счёт в этой встрече - 5:0.

Покер Акиньеми, кстати говоря, не является рекордом для латвийских клубов в еврокубках. В своё время игрок рижского «Сконто» Михаил Михолап забивал в ворота соперника пять голов в одном матче.

В свою очередь «Лиепая» на своем поле со счетом 0:3 уступила шведскому клубу «Хеккен», пропустив в конце встречи сразу три гола в течение восьми минут.

Еще на 73-ей минуте матча на табло было 0:0, как вдруг шведские футболисты создали для себя основательную подушку, чтобы по сумме двух игр пробиться в следующий отборочный раунд.

Поражением закончилась встреча и для другого латвийского футбольного клуба - в гостевом матче «Рига» со счетом 0:1 уступила титулованному болгарскому клубу «ЦСКА София».

Единственный гол болгарская команда забила на 49-ой минуте встречи, отличился португальский полузащитник Тиагу Родригеш.

«ЦСКА София» нанесла 17 ударов по воротам рижан, в то время как «Рига» ответила лишь тремя ударами.

Ответные встречи пройдут 18 июля. «Вентспилс» отправится в Албанию, «Лиепая» в Швецию, а «Рига» сыграет дома.

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