«Челси» официально объявил об отставке главного тренера Антонио Конте

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил об отставке главного тренера команды итальянца Антонио Конте. Контракт со 48-летним специалистом был рассчитан до 30 июня 2019 года.

«Футбольный клуб «Челси» и Антонио Конте прекратили сотрудничество. За время пребывания Антонио в клубе команда в шестой раз стала чемпионом и в восьмой раз завоевала Кубок Англии. В ходе победного сезона «синие» установили рекорд в 30 побед в 38-ми матчах АПЛ, а также одержали рекордные для клуба 13 побед подряд. Мы желаем Антонио всяческих успехов в его дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Конте отказался добровольно расторгнуть контракт, поэтому «Челси» должен будет выплатить ему компенсацию за односторонний разрыв в размере 9,5 млн евро

По данным СМИ, в ближайшее время новым главным тренером детища российского миллиардера Романа Абрамовича станет другой итальянец - Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи».

Абрамович является владельцем «Челси» с июля 2003 года. С тех пор в команде 14 раз менялись главные тренеры. Самым успешным в плане выигранных трофеев наставником в истории клуба является Жозе Моуринью, который выиграл три титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, три Кубка Футбольной лиги, один Суперкубок Англии.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, в первый же сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии. Однако в прошлом сезоне «синие» заняли пятое место в чемпионате и не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Маурицио Сарри в прошлом сезоне возглавлял «Наполи», однако в мае уступил пост главного тренера неаполитанской команды соотечественнику Карло Анчелотти.