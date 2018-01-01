Пятница, 13 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
FIFA 2018 ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ ГАЛЕРЕИ

ФИФА объяснила призыв не всматриваться в красивых болельщиц

Lenta.ru
Болельщицы сборной России на ЧМ-2018 | Фото: GRIGORY DUKOR / REUTERS

Представители ФИФА прокомментировали призыв реже демонстрировать крупные планы болельщиц во время футбольных трансляций. Об этом сообщает Rambler News Service.

В пресс-службе Международной федерации футбола пояснили, что длительная демонстрация девушек на трибунах может показаться неэтичной. Кроме того, в подобных кадрах зрители могут усмотреть намеки на сексуальный подтекст, что также неуместно во время трансляции игры.

Такое предложение связано с антидискриминационной политикой, проводимой федерацией.

Эксперты ФИФА уверяют, что случаи нарушения прав человека на почве сексизма встречаются гораздо чаще, чем аналогичные ситуации с расизмом.

Ранее организация потребовала от вещателей уменьшить в своих трансляциях количество крупных планов привлекательных болельщиц. Глава департамента по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки назвал такой призыв «нормальной эволюцией».

0 Комментарии