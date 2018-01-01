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Игрок сборной России стал самым обыгрываемым на чемпионате мира

Lenta.ru
Роман Зобнин | Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Полузащитник сборной России Роман Зобнин был обыгран «один в один» 14 раз на чемпионате мира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте статистического портала WhoScored.

Ни один футболист, принимавший участие в турнире, не был обыгран столько раз. Зобнин принял участие в пяти поединках, каждый из которых провел от начала до конца.

Согласно статистике Международной федерации футбола, российский полузащитник совершил 34 отбора и пробежал 62 километра за пять матчей — это лучшие показатели среди всех футболистов, игравших на турнире. В целом защита сборной оказалась лучшей на чемпионате мира: футболисты совершили 259 оборонительных действий.

На домашнем мундиале сборная России сумела дойти до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии. Балканцы в итоге пробились в финал, где 15 июля сыграют с Францией.

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