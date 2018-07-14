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«Челси» представил нового главного тренера клуба

Newsru.com
Фото: AP/Scanpix

Итальянец Маурицио Сарри назначен главным тренером лондонского «Челси», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Сарри на этом посту сменил своего соотечественника Антонио Конте, который покинул «Челси» в пятницу. Контракт 59-летнего специалиста с «аристократами» рассчитан на три года.

«Я очень рад подписанию соглашения с «Челси», это начало нового и захватывающего периода в моей карьере, - сказал Сарри. - С нетерпением жду начала работы и встречи с игрокам в понедельник, где смогу познакомиться с командой. Надеюсь, мы сможем показать интересный нашим болельщикам футбол. Мы будем бороться за трофеи, поскольку клуб этого заслуживает».

Последние три сезона Сарри возглавлял «Наполи». В прошедшем чемпионате Италии клуб из Неаполя под его руководством занял второе место.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 года. В первом сезоне итальянский специалист привел «Челси» к победе в чемпионате Англии. В сезоне-2017/18 лондонский клуб выиграл Кубок Англии, но в чемпионате стал только пятым и не попал в Лигу чемпионов.

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