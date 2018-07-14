Бельгия победила Англию и выиграла бронзу ЧМ-2018

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоялся предпоследний матч ЧМ-2018. В матче за бронзу сошлись сборные Бельгии и Англии. Золотое поколение бельгийцев без особого труда обыграло англичан (2:0), а сборная Бельгии впервые в истории вошла в тройку призёров «мундиаля».

Обе сборные уже встречались на этом «мундиале» на групповом этапе. Тогда, в ничего не значащем матче, сильнее оказались бельгийцы (1:0). Сегодня англичане с бельгийцами снова встретились в не самом важном матче. Обе команды предпочли бы сыграть завтра, но судьба распорядилась иначе.

Бельгийцев называли фаворитам этой встречи, т. к. они отдыхали на день больше, не играли дополнительного времени и в целом продемонстрировали на турнире более яркий футбол. Предсказания начали сбываться уже на 4-й минуте встречи, когда Куртуа начал атаку своей сборной выносом мяча в центр, затем последовал пас на край штрафной на Шадли, который сделал идеальный навес на Менье — 1:0.

На российском «мундиале» бельгийцы являются самой забивающей командой. При чём в составе сборной Бельгии отличились 10 разных футболистов — это повторение рекорда Франции (1982) и Италии (2006).

«Красные Дьяволы» за счёт перемещений игроков очень далеко отодвинули игру от своих ворот, не давая никаких шансов англичанам. На 35-й минуте бельгийцы могли удвоить своё преимущество — после неудачного удара Тилеманса, мяч попал к Альдервейрельду, который моментально пробил через себя и едва не забил гол. Забей Альдервейрельд в этом моменте — бельгийцы установили бы абсолютный рекорд по числу забивающих на одном чемпионате мира.

В конце первого тайма бельгийцы полностью контролировали ход встречи и им не хватало лишь второго забитого мяча, чтобы в их превосходстве не сомневался никто.

На 56-й минуте феноменально играющий в этом матче Кевин Де Брюйне сперва сделал идеальный перевод на фланг атаки, а затем шикарно вывел Лукаку один на один, но Ромелу запорол момент, не сумев как следует обработать мяч. Двое лучших бомбардиров турнира — Кейн и Лукаку, сегодня совсем не впечатлили. Последнего даже заменили на Мертенса на 60-й минуте игры.

Как ни странно, но после ухода Лукаку, Бельгия почему-то бросила играть. Англичане пытались вскрыть оборону бельгийцев навесами с флангов, но всё время некому было замкнуть. На 71-й минуте сборная Англии упустила реальный шанс сравнять счёт — Дайер выбежал один на один с вратарём, перебросил Куртуа, но Альдервейрельд в героическом подкате сумел выбить мяч с линии ворот.

На 82-й минуте Де Брюйне вновь выдал идеальный пас на Азара, который обогнал защитника и «расстрелял» Пикфорда — 2:0. Оставшееся время обе команды ждали финального свистка, чтобы побыстрее отправиться в заслуженный отпуск. Бельгия впервые в истории забралась на пьедестал «мундиаля» и золотое поколение бельгийцев не осталось без заслуженной награды. Правда, стоит отметить, что судя по лицам футболистов они явно рассчитывали на большее.

Бельгия - Англия 2:0



Составы команд:



Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 79), Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз, Магуайр, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг, Дайер, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Витцель (93) - Стоунз (52), Магуайр (78).

Голы: Менье (4), Азар (82).

Видеообзор матча будет доступен позже.