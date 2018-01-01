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Аргентина нашла способ уволить провалившего ЧМ тренера

Lenta.ru
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Хорхе Сампаоли | Фото: REUTERS/Scanpix

Руководство Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) нашло способ уволить главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает издание Ole.

По его информации, стороны достигли соглашения о разрыве контракта с выплатой неустойки в размере двух миллионов долларов. При этом не уточняется, когда об увольнении Сампаоли будет объявлено официально.

10 июля сообщалось, что AFA решила оставить специалиста во главе команды и не платить неустойку в восемь миллионов долларов, которая была прописана в договоре.

На чемпионате мира в России сборная Аргентины вышла из группы со второго места и проиграла в 1/8 финала французам (3:4). После этого газета Express сообщила, что руководство сборной намерено уволить главного тренера.

Следующий матч аргентинцы проведут 9 сентября. В товарищеской игре они встретятся со сборной Гватемалы.

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