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Президент Хорватии попросила у российских болельщиков поддержки

Newsru.com
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович | Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович опубликовала видео на своей странице в Facebook, в котором обратилась к российским болельщикам и попросила поддержать хорватскую сборную в финальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» - сказала Грабар-Китарович.

Матч Франция - Хорватия сост

оится сегодня, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано в 18:00.

Колинда Грабар-Китарович привлекла к себе внимание, когда на матч Россия - Хорватия прилетела чартерным рейсом, а перед игрой дала понять, что победит ее сборная.


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