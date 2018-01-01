Президент Хорватии попросила у российских болельщиков поддержки

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович опубликовала видео на своей странице в Facebook, в котором обратилась к российским болельщикам и попросила поддержать хорватскую сборную в финальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» - сказала Грабар-Китарович.

Матч Франция - Хорватия сост

оится сегодня, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано в 18:00.

Колинда Грабар-Китарович привлекла к себе внимание, когда на матч Россия - Хорватия прилетела чартерным рейсом, а перед игрой дала понять, что победит ее сборная.





