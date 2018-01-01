Покупателям телевизоров вернут деньги благодаря голам сборной Бельгии

Бельгийская компания Krefel перед чемпионатом мира запустила специальную акцию. Она пообещала возместить болельщикам стоимость телевизоров в том случае, если национальная команда забьет на турнире в России больше 15 мячей.

Накануне в матче за третье место победили англичан со счетом 2:0 и довели количество голов до 16. Таким образом, Krefel придется сдержать обещание.

NOUS L’AVONS FAIT! 🇧🇪 Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ— Krëfel (@Krefel) 14 июля 2018 г.

«Мы это сделали! Наши «дьяволы» забили больше 15 мячей во время Кубка мира в России! Это означает, что мы собираемся заплатить тысячам клиентов, которые купили телевизор!» - говорится в сообщении компании в Twitter.

«Извините» - так этот твит прокомментировал Эден Азар, автор 16-ого гола сборной Бельгии.

Возвратом денег будет заниматься британская страховая компания, с которой предварительно заключили договор. Англичане согласились на подписание соглашения с низким процентом после того, как проанализировали ситуацию: больше 15 мячей на чемпионатах мира в новейшей истории забивали лишь немцы в 2014 году (18). При этом семь голов от сборной Германии получила в полуфинале команда Бразилии.

Среди болельщиков, купивших телевизоры, оказались друзья и члены семей игроков сборной. Об этом, например, рассказал форвард Дрис Мертенс после матча 1/8 финала с Японией. Всего в рамках акции проданы тысячи телевизоров на общую сумму более 100 млн евро, подчеркивает Чемпионат.