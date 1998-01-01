Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале Хорватию

Вот и настал главный футбольный день последних четырех лет. На стадионе «Лужники» состоялся финал чемпионата мира по футболу. В зрелищном матче сборная Франции оказалась сильнее и обыграла команду Хорватии 4:2.

Перед матчем все проводили параллель между сегодняшней встречей и игрой Франции с Хорватией в полуфинале ЧМ-1998. Тогда хорваты уступили, а Франция вышла в финал и стала чемпионами мира. За «трёхцветных» тогда играл нынешний наставник французов Дидье Дешам, что тоже придавало пикантности сегодняшнему поединку. Два года назад французы проиграли в финале Евро-2016, поэтому было интересно, смогла ли сборная Франции извлечь уроки из того поражения. Хорватия — команда-сказка. За время «мундиаля» они сумели завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру.

Финалы часто бывали скучным и не очень зрелищными, но этот получился на редкость ярким и запоминающимся.

Но обо всём по порядку.

Хорваты в самом начале игры завладели инициативой и владением мяча, настойчиво показывая французам — мы сегодня поборемся. До поры до времени у «шашечных» получалось возить французов, но на 18-й минуте Брозович сбил Гризманна неподалёку от штрафной. После навеса Гризманна со стандарта, Манджукич неудачно направил мяч в собственные ворота и французы вышли вперёд — 1:0. Автогол Манджукича стал первым в истории финалов чемпионатов мира. Хорваты не стали вешать нос и начали прессинг ворот Льориса. На 29-й минуте матча им удалось сравнять — после трёх выигранных верховых единоборств мяч отскочил к Перишичу, который пробил в нижний угол — 1:1.

После этого французы засели в обороне, редко выбегая в контратаки. В одной из таких контратак, после навеса мяч попал в руку Перишичу и судья, посмотрев видеоповтор, назначил 11-метровый. Гризманн был точен — 2:1.

В первом тайме все голы были забиты при участии хорватских футболистов: Манджукич забил в свои, Перишич сравнял, а потом привёз пенальти в собственные ворота. Франция за первые 45 минут нанесла всего один удар по воротам хорватов — Гризманн с пенальти.

Во второй половине встречи хорваты продолжали прессинговать. Модрич вгрызался в каждый мяч, а Мбаппе врывался в штрафную со скоростью света. Вообще этот финал по зрелищности был одним из самых ярких за последние несколько десятилетий. На 59-й минуте французы забили ещё один гол — Погба сперва пробил в хорватского защитника, но со второй попытки сумел поразить цель 3:1. Шесть минут спустя Мбаппе — открытие этого «мундиаля» - довёл счёт до крупного. 19-летний игрок пробил с 20 метров в нижний угол ворот Субашича — 4:1. Тем самым Мбаппе стал первым футболистом после Пеле, который смог отличиться в финале ЧМ.

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Желаем вам радоваться чему-то так же, как президент Макрон радуется чемпионству Франции👇https://t.co/dNu9uFxe5F pic.twitter.com/QH90qwHmu9— Sports.ru (@sportsru) 15 июля 2018 г.

Спустя четыре минуты Манджукич вернул надежду хорватам и сделал счёт — 4:2. Грубейшую ошибку допустил Льорис, который начал финтить в своей штрафной. В оставшееся время хорваты пытались забить ещё, но французы профессионально защищались и сушили игру. Сборная Франции сумела удержать нужный для неё счёт и спустя 20 лет вновь стала чемпионом мира. Дешам стал третьим человеком, после Беккенбауэра и Загалло, который выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер.

Это был отличный чемпионат, а завершающий матч стал украшением всего «мундиаля». Поздравляем сборную Франции с победой и благодарим всех, кто следил за чемпионатом вместе с нами! До новых встреч!

CHAMPIONS DU MONDE ⭐️⭐️ !!!!!!!!!!! Elle est pour nous !!! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/X6jnandZVW— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.

Франция - Хорватия 4:2

Составы команд:



Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте (Нзонзи, 55), Погба, Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пьяца, 81), Врсалько, Вида, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

Предупреждения: Канте (27), Эрнандес (41) - Врсалько (90).



Голы: Манджукич (АГ, 18), Гризманн (ПЕН, 39), Погба (59), Мбаппе (65) - Перишич (28), Манджукич (69).



Видеообзор матча будет доступен позже.

90+5 Всё! Viva le France! Сборная Франции становится ЧЕМПИОНОМ МИРА 2018 года.



90+2 Врсалько получает жёлтую. Срубил Гризманна под корешок.



90` 5 минут добавляет арбитр.



87` Три минуты остаётся французам посидеть в обороне и они станут чемпионами мира.



85` Французы по традиции тянут время. Ну куда же без этого...



80` Замена у французов: так и не забивший на этом ЧМ Жиру уходит, вместо него Фекир. У хорватов тоже замена: Пьяца вместо Стринича.



78` Хорваты продолжают прессинговать французов. Получится ли у них довести дело до овертаймов, как обычно?



72` Замена в составе сборной Франции: Толиссо вместо Матюиди.



70` Замена у хорватов: Крамарич вместо Анте Ребича.



68` Гооооол! 4:2!! Вот это финал! Льорис начал финтить в своей штрафной, Манджукич накрыл его и вернул хорватам надежду.



64` Гооол! Ну разве мог этот парень сегодня не забить? Мбаппе делает счёт 4:1!



62` На этом чемпионате хорваты уже столько раз чудесным образом возвращались в игру. Смогут ли они ещё раз удивить?



59` Гооол! Французы убежали в контратаку, Гризманн скинул мяч на Погба, который сперва пробил в Ловрена, а затем со второй попытки прицельно пробил в угол - 3:1!



57` Похоже, что французы начинают отходить к своим воротам.



54` На поле выбежал... полицейский?!



53` Замена у французов: Нзонзи вместо Канте. Рискованно!



52` Мбаппе со скоростью света ворвался в штрафную, обогнав хорватского защитника. Француз сумел пробить, но Субашич отбил ногами!



50` Хорваты вгрызаются в каждый мяч и полностью владеют инициативой.



47` Отличный розыгрыш у хорватов, который ударом под перекладину завершил Ракитич - Льорис вытащил!



46` Второй тайм. Поехали!

В первом тайме французы нанесли всего один удар по воротам - удар Гризманна с пенальти. Тем не менее, именно французы пока впереди.



В финале ЧМ по стандартам ведет Франция, а в футбол намного лучше играют хорваты.— Вадим Лукомский (@vadimlukomski) 15 июля 2018 г.

45+3` Перерыв!



45` Три минуты добавил арбитр к первому тайму.



41` Люка Эрнандес получил жёлтую карточку.



37` ГОЛ! Гризманн чётко исполнил пенальти и вывел французов вперёд - 2:1. Несколько минут назад Перишич забил в чужие и вот теперь привёз пенальти в свои. Обидно.



35` После подачи Матюиди мяч скользнул по руке Перишича и судья, посмотрел видеоповтор, назначил пенальти!



29` Гоооол! Перишич! Хорваты выиграли три верховых единоборства, мяч попал к Перишичу, тот убрал защитника и пробил с левой в нижний угол - 1:1!



27` Канте не успел за Перишичем и сволил на жёлтую карточку.



21` Хорватия доминировала в начале матча, но французы забили с первого же штрафного удара!



18` Гоооол! Франция 1:0! Брозович сбил Гризманна неподалёку от штрафной. Гризманн навесил, а Манджукич неудачно перенаправил мяч в свои ворота. Автогол.

12` Вместо этого, французские защитники охотно пасуют назад на Льориса. Трибуны недовольно свистят.



11` Сборной Франции пока ни разу не удалось дойти хорватской штрафной.



9` Хорваты продолжают владеть мячом. Французы не против.



6` Французы приструнили энергичное начало со стороны сборной Хорватии.



3` Хорваты завладели инициативой и пока играют первым номером.



1` Поехали! Матч начался!



17:57 Команды на поле. Звучат гимны обеих сборных:



17:52 Уилл Смит выступил на церемонии закрытия ЧМ-2018:



17:48 Загреб не отстаёт:



17:45 А в Париже сейчас так:



17:35 На трибунах очень ярко сегодня:



17:10 Составы команд:

17:00 Раздевалки команд:

16:50 Кубок Мира уже находится в «Лужниках»: