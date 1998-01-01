Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале Хорватию

Вот и настал главный футбольный день последних четырех лет. На стадионе «Лужники» состоялся финал чемпионата мира по футболу. В зрелищном матче сборная Франции оказалась сильнее и обыграла команду Хорватии 4:2.
Перед матчем все проводили параллель между сегодняшней встречей и игрой Франции с Хорватией в полуфинале ЧМ-1998. Тогда хорваты уступили, а Франция вышла в финал и стала чемпионами мира. За «трёхцветных» тогда играл нынешний наставник французов Дидье Дешам, что тоже придавало пикантности сегодняшнему поединку. Два года назад французы проиграли в финале Евро-2016, поэтому было интересно, смогла ли сборная Франции извлечь уроки из того поражения. Хорватия — команда-сказка. За время «мундиаля» они сумели завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру.
Финалы часто бывали скучным и не очень зрелищными, но этот получился на редкость ярким и запоминающимся.
Но обо всём по порядку.
Хорваты в самом начале игры завладели инициативой и владением мяча, настойчиво показывая французам — мы сегодня поборемся. До поры до времени у «шашечных» получалось возить французов, но на 18-й минуте Брозович сбил Гризманна неподалёку от штрафной. После навеса Гризманна со стандарта, Манджукич неудачно направил мяч в собственные ворота и французы вышли вперёд — 1:0. Автогол Манджукича стал первым в истории финалов чемпионатов мира. Хорваты не стали вешать нос и начали прессинг ворот Льориса. На 29-й минуте матча им удалось сравнять — после трёх выигранных верховых единоборств мяч отскочил к Перишичу, который пробил в нижний угол — 1:1.
После этого французы засели в обороне, редко выбегая в контратаки. В одной из таких контратак, после навеса мяч попал в руку Перишичу и судья, посмотрев видеоповтор, назначил 11-метровый. Гризманн был точен — 2:1.
В первом тайме все голы были забиты при участии хорватских футболистов: Манджукич забил в свои, Перишич сравнял, а потом привёз пенальти в собственные ворота. Франция за первые 45 минут нанесла всего один удар по воротам хорватов — Гризманн с пенальти.
#FRA 2-1 #CRO | Статистика 1-го тайма pic.twitter.com/x4PRf8ZhE3— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
Во второй половине встречи хорваты продолжали прессинговать. Модрич вгрызался в каждый мяч, а Мбаппе врывался в штрафную со скоростью света. Вообще этот финал по зрелищности был одним из самых ярких за последние несколько десятилетий. На 59-й минуте французы забили ещё один гол — Погба сперва пробил в хорватского защитника, но со второй попытки сумел поразить цель 3:1. Шесть минут спустя Мбаппе — открытие этого «мундиаля» - довёл счёт до крупного. 19-летний игрок пробил с 20 метров в нижний угол ворот Субашича — 4:1. Тем самым Мбаппе стал первым футболистом после Пеле, который смог отличиться в финале ЧМ.
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Желаем вам радоваться чему-то так же, как президент Макрон радуется чемпионству Франции👇https://t.co/dNu9uFxe5F pic.twitter.com/QH90qwHmu9— Sports.ru (@sportsru) 15 июля 2018 г.
Спустя четыре минуты Манджукич вернул надежду хорватам и сделал счёт — 4:2. Грубейшую ошибку допустил Льорис, который начал финтить в своей штрафной. В оставшееся время хорваты пытались забить ещё, но французы профессионально защищались и сушили игру. Сборная Франции сумела удержать нужный для неё счёт и спустя 20 лет вновь стала чемпионом мира. Дешам стал третьим человеком, после Беккенбауэра и Загалло, который выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер.
Дидье Дешам, 20 лет назад и сейчас 👏 #ЧМ2018 #ФранцияХорватия pic.twitter.com/O7g9HYTDMr— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 июля 2018 г.
Это был отличный чемпионат, а завершающий матч стал украшением всего «мундиаля». Поздравляем сборную Франции с победой и благодарим всех, кто следил за чемпионатом вместе с нами! До новых встреч!
CHAMPIONS DU MONDE ⭐️⭐️ !!!!!!!!!!! Elle est pour nous !!! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/X6jnandZVW— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.
Франция - Хорватия 4:2
Составы команд:
Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте (Нзонзи, 55), Погба, Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.
Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пьяца, 81), Врсалько, Вида, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.
Предупреждения: Канте (27), Эрнандес (41) - Врсалько (90).
Голы: Манджукич (АГ, 18), Гризманн (ПЕН, 39), Погба (59), Мбаппе (65) - Перишич (28), Манджукич (69).
Видеообзор матча будет доступен позже.
90+5 Всё! Viva le France! Сборная Франции становится ЧЕМПИОНОМ МИРА 2018 года.
90+2 Врсалько получает жёлтую. Срубил Гризманна под корешок.
90` 5 минут добавляет арбитр.
87` Три минуты остаётся французам посидеть в обороне и они станут чемпионами мира.
85` Французы по традиции тянут время. Ну куда же без этого...
80` Замена у французов: так и не забивший на этом ЧМ Жиру уходит, вместо него Фекир. У хорватов тоже замена: Пьяца вместо Стринича.
78` Хорваты продолжают прессинговать французов. Получится ли у них довести дело до овертаймов, как обычно?
72` Замена в составе сборной Франции: Толиссо вместо Матюиди.
70` Замена у хорватов: Крамарич вместо Анте Ребича.
68` Гооооол! 4:2!! Вот это финал! Льорис начал финтить в своей штрафной, Манджукич накрыл его и вернул хорватам надежду.
ЛЬОРИС, ЧТООО ТЫЫЫ ТВОРИШЬ!? 4:2! 😱😱😱 #ЧМ2018 #ФранцияХорватия pic.twitter.com/KaCmf8Odvy— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 июля 2018 г.
64` Гооол! Ну разве мог этот парень сегодня не забить? Мбаппе делает счёт 4:1!
МБАППЕЕЕЕЕЕЕ, 4:1! Это конец для сборной Хорватии 💀#ЧМ2018 #ФранцияХорватия pic.twitter.com/Hg0H9Sm4Ta— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 июля 2018 г.
62` На этом чемпионате хорваты уже столько раз чудесным образом возвращались в игру. Смогут ли они ещё раз удивить?
59` Гооол! Французы убежали в контратаку, Гризманн скинул мяч на Погба, который сперва пробил в Ловрена, а затем со второй попытки прицельно пробил в угол - 3:1!
3:1, ПООООГБААААААААА! БУМ! 💣#ЧМ2018 #ФранцияХорватия pic.twitter.com/3gBMwnzebo— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 июля 2018 г.
57` Похоже, что французы начинают отходить к своим воротам.
54` На поле выбежал... полицейский?!
Болельщики на поле 🚨🚨🚨 #ЧМ2018 #ФранцияХорватия pic.twitter.com/2oupRZZuJS— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 июля 2018 г.
53` Замена у французов: Нзонзи вместо Канте. Рискованно!
52` Мбаппе со скоростью света ворвался в штрафную, обогнав хорватского защитника. Француз сумел пробить, но Субашич отбил ногами!
50` Хорваты вгрызаются в каждый мяч и полностью владеют инициативой.
47` Отличный розыгрыш у хорватов, который ударом под перекладину завершил Ракитич - Льорис вытащил!
46` Второй тайм. Поехали!
В первом тайме французы нанесли всего один удар по воротам - удар Гризманна с пенальти. Тем не менее, именно французы пока впереди.
В финале ЧМ по стандартам ведет Франция, а в футбол намного лучше играют хорваты.— Вадим Лукомский (@vadimlukomski) 15 июля 2018 г.
45+3` Перерыв!
45` Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
41` Люка Эрнандес получил жёлтую карточку.
37` ГОЛ! Гризманн чётко исполнил пенальти и вывел французов вперёд - 2:1. Несколько минут назад Перишич забил в чужие и вот теперь привёз пенальти в свои. Обидно.
35` После подачи Матюиди мяч скользнул по руке Перишича и судья, посмотрел видеоповтор, назначил пенальти!
Пенальти после VAR!#FRACRO #ФранцияХорватия #WorldCupFinal #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/RLogXf82P0— Sports.ru (@sportsru) 15 июля 2018 г.
29` Гоооол! Перишич! Хорваты выиграли три верховых единоборства, мяч попал к Перишичу, тот убрал защитника и пробил с левой в нижний угол - 1:1!
27` Канте не успел за Перишичем и сволил на жёлтую карточку.
Ложечку за Манджукича#FRACRO #ФранцияХорватия #WorldCupFinal #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/YjHuyPLdFh— Sports.ru (@sportsru) 15 июля 2018 г.
21` Хорватия доминировала в начале матча, но французы забили с первого же штрафного удара!
18` Гоооол! Франция 1:0! Брозович сбил Гризманна неподалёку от штрафной. Гризманн навесил, а Манджукич неудачно перенаправил мяч в свои ворота. Автогол.
Твое лицо, когда забиваешь автогол в финале ЧМ 😕 #ЧМ2018 #ФранцияХорватия pic.twitter.com/X8eODmoBNx— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 июля 2018 г.
12` Вместо этого, французские защитники охотно пасуют назад на Льориса. Трибуны недовольно свистят.
11` Сборной Франции пока ни разу не удалось дойти хорватской штрафной.
9` Хорваты продолжают владеть мячом. Французы не против.
6` Французы приструнили энергичное начало со стороны сборной Хорватии.
3` Хорваты завладели инициативой и пока играют первым номером.
1` Поехали! Матч начался!
17:57 Команды на поле. Звучат гимны обеих сборных:
LA MARSEILLAISE ! 🇫🇷#FiersdetreBleus #FRACRO pic.twitter.com/M57A4bupD0— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.
17:52 Уилл Смит выступил на церемонии закрытия ЧМ-2018:
#LiveItUp🎤 #ЦеремонияЗакрытия #ЧМ2018 pic.twitter.com/DPsXwKswnu— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
17:48 Загреб не отстаёт:
Загреб ПРЯМО СЕЙЧАС🇭🇷🙌#FRA vs #CRO pic.twitter.com/Xd7Lyc73x1— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
17:45 А в Париже сейчас так:
Париж к финалу #ЧМ2018 готов!😮🇫🇷#FRA vs #CRO pic.twitter.com/9ZaE1TDEJZ— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
17:35 На трибунах очень ярко сегодня:
Атмосфера в "Лужниках" - просто супер!🙌🙌🙌#FRA vs #CRO pic.twitter.com/EOL9THa4s2— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
17:10 Составы команд:
Представляем стартовые составы #FRA и #CRO!#ЧМ2018 pic.twitter.com/RjH2THCV0o— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
17:00 Раздевалки команд:
Le dernier vestiaire de la compétition. Tous ensemble ! 👊 #FRACRO #FiersdetreBleus #FRA pic.twitter.com/qFZ4W5MKmX— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.
📸 Enjoy #CRO dressing room.#WorldCupFinal pic.twitter.com/WqZKYeOZDw— HNS | CFF (@HNS_CFF) 15 июля 2018 г.
16:50 Кубок Мира уже находится в «Лужниках»:
The Trophy has arrived at Moscow's Luzhniki Stadium... #WorldCupFinal pic.twitter.com/2ubabJaBFy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 15 июля 2018 г.