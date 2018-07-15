Понедельник, 16 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
FIFA 2018 ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ ГАЛЕРЕИ

Стивен Сигал, Собчак, Овечкин и другие звёзды на финале ЧМ-2018

Русский TVNET
Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Финал чемпионата мира наблюдали миллионы, если не миллиарды, зрителей по всему миру. Более удачливые смогли попасть в «Лужники». На матче Франции и Хорватии присутствовали политики, популярные спортсмены, мировые и российские знаменитости.

Актёр Стивен Сигал:

FOTO: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Тренер сборной России Станислав Черчесов и президент России Владимир Путин.

FOTO: REUTERS/Scanpix

8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт.

World Cup Finals #FRACRO #worldcup2018

A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on

Президент Франции Эмманюэль Макрон.

FOTO: AP/Scanpix

Хоккеист Александр Овечкин и бразильский футболист Рональдиньо.

With a legend @ronaldinho 💪top!!

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on

Ирландский боец Конор Макгрегор.

Российская супермодель Наталья Водянова.

Долг платежом красен! Перед матчем Россия - Испания в случае победы нашей команды я пообещала две вещи: ПЕРВОЕ: пожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России - и я решила, что эти средства будут направлены на развитие дворового футбола и в частности турнира «Кожаный мяч». 🇷🇺 ⚽️ВТОРОЕ: станцевать перед финалом на Лужниках - Калинку Малинку 😱😍. Как говорится, получите и распишитесь! 🤪#чм2018 #россиявперед I’m a girl who keeps her promises 😜🇷🇺 dancing Kalinka Malinka before finals at Luzhniki. Done ✅ #worldcup2018 #francerussia

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on

Яна Рудковская и Филипп Киркоров.

Мария Кожевникова.

Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира. А во-вторых , я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! ( источник КП) Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич! P.S. А ещё хочется сенсации , если победит 🇭🇷 то это будет 💥

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on

Ксения Собчак.

Хоккеист Евгений Малкин.

Виктория Боня.

Уилл Смит.

Бывший футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис.

WC Final in Moscow 🇭🇷-🇫🇷 #wcfifa2018

A post shared by @ verpakovskis9 on

Юморист Евгений Петросян.

0 Комментарии