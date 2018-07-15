Стивен Сигал, Собчак, Овечкин и другие звёзды на финале ЧМ-2018

Финал чемпионата мира наблюдали миллионы, если не миллиарды, зрителей по всему миру. Более удачливые смогли попасть в «Лужники». На матче Франции и Хорватии присутствовали политики, популярные спортсмены, мировые и российские знаменитости.
Актёр Стивен Сигал:
Тренер сборной России Станислав Черчесов и президент России Владимир Путин.
8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт.
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Хоккеист Александр Овечкин и бразильский футболист Рональдиньо.
Ирландский боец Конор Макгрегор.
Today I was invited to the World Cup final as a guest of Russian President Vladimir Putin. This man is one of the greatest leaders of our time and I was honored to attend such a landmark event alongside him. Today was an honor for me Mr. Putin. Thank you and congratulations on an amazing World Cup. Россия вперёд!
Российская супермодель Наталья Водянова.
Долг платежом красен! Перед матчем Россия - Испания в случае победы нашей команды я пообещала две вещи: ПЕРВОЕ: пожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России - и я решила, что эти средства будут направлены на развитие дворового футбола и в частности турнира «Кожаный мяч». 🇷🇺 ⚽️ВТОРОЕ: станцевать перед финалом на Лужниках - Калинку Малинку 😱😍. Как говорится, получите и распишитесь! 🤪#чм2018 #россиявперед I’m a girl who keeps her promises 😜🇷🇺 dancing Kalinka Malinka before finals at Luzhniki. Done ✅ #worldcup2018 #francerussia
Яна Рудковская и Филипп Киркоров.
Мария Кожевникова.
Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира. А во-вторых , я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! ( источник КП) Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич! P.S. А ещё хочется сенсации , если победит 🇭🇷 то это будет 💥
Ксения Собчак.
Хоккеист Евгений Малкин.
Виктория Боня.
Уилл Смит.
Бывший футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис.
Юморист Евгений Петросян.