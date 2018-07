«Только для Путина»: соцсети шутят о единственном зонте на финале ЧМ

Через несколько минут зонты вынесли всем, но этого хватило, чтобы зрители трансляции начали шутить про особенное положение Путина и единственный зонт на всю Россию.

Единственный зонт — над Путиным. А гости пусть мокнут pic.twitter.com/cUeaUTs0gc— Kirill Artemenko (@be_art) 15 июля 2018 г.

Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx— max seddon (@maxseddon) 15 июля 2018 г.

«Путин снова переиграл других мировых лидеров, принеся зонт на проливной ливень и оставив Макрона и Грабар-Китавович мокнуть».

Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl— Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 июля 2018 г.

«Путин наслаждается единственным зонтом».

Got to love Putin being shielded by enormous umbrella while Macron getting completely soaked pic.twitter.com/fvctH7ZBAV— Shaun Walker (@shaunwalker7) 15 июля 2018 г.

«Мне нравится, что Путин укрыт за огромным зонтом, а Макрон полностью вымок».

«Один зонт — только для меня».

So how many umbrella should we bring



Putin: just one they didn't let us win, let them soak #FRACRO pic.twitter.com/qtSGZNgVuN— Fresh Prince (@iamwytunes) 15 июля 2018 г.

«И сколько зонтов нам принести? Путин: «Только один, они не дали нам выиграть, пусть мокнут»».

Imagine being the person on the platform who had the first umbrella.



Then having to deciding which world leader to hold it over.



Putin probably your safest option. #WorldCupFinal— Chris Quilietti (@ChrisQ_1) 15 июля 2018 г.

«Представьте, что вы тот самый человек, у которого единственный зонт на платформе. И вам надо решить, кого из мировых лидеров им прикрыть. Вероятно, Путин — самый безопасный вариант».

Do they only have one umbrella in Russia?!! 😂🙈— Siobhan ⚽️👐🏼 (@Sio_Chamberlain) 15 июля 2018 г.

«У них что, один зонт на всю Россию?!».

In Mother Russia only Putin gets an umbrella pic.twitter.com/oGrnRIxJnE— Katy Tur (@KatyTurNBC) 15 июля 2018 г.

«В матушке-России только у Путина есть зонт».

I'm obsessed with this president of Croatia who is kitted out in white pants in the pouring rain and does not give a fuck. Only lady up there, only person wearing her team colors, and only person not under an umbrella. #WorldCupFinal— Anjoli Anand (@anjolianand) 15 июля 2018 г.

«Впечатлена президентом Хорватии, которая стоит под проливным дождем в белых штанах и ей дела до этого нет. Единственная женщина, единственная в цветах своей команды и единственная не под зонтом».