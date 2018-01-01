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Хорватам заплатят призовые, несмотря на поражение в финале ЧМ-2018

Korrespondent.net
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Болельщики сборной Хорватии на финале ЧМ-2018 | Фото: MLADEN ANTONOV / AFP

Указом правительства Хорватии каждый игрок национальной команды, завоевавшей серебро ЧМ-2018, получит по 9,5 тысяч евро премиальных. Главному тренеру сборной Златко Даличу полагается 8 тысяч.

На поощрение остальных членов тренерского штаба и персонала команды выделено 13 тысяч.

При этом сообщается, что решение о размере выплат было принято еще 21 декабря 2017 года.

Подопечные Далича завоевали серебряные медали мундиаля и могут быть довольны своим выступлением на турнире, даже несмотря на поражения в решающем поединке.

Напомним, что сборная Франции стала триумфатором ЧМ-2018 после победы над хорватами.

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