Денис Ракель перешёл в ФК «Рига»

Латвийский футболист свою профессиональную карьеру начал в лиепайском «Металлурге». В 2009 году Ракель стал чемпионом Латвии в составе этого клуба. В следующем сезоне футболист провёл за «Металлург» 26 матчей и забил 18 голов, став одним из лучших футболистов латвийского чемпионата.

В 2011 году Ракель переехал в Польшу и стал футболистом «Заглембе» из Люблина. Позже он успел поиграть в составе «Катовице» и «Краковии». В 2016 году, после удачного сезона в краковской команде (15 мячей в 20 матчах), латвийский футболист переехал в Англию и пополнил состав клуба «Рединг» из Чемпионшипа. В Англии Ракель забил три мяча в 12 матчах, а затем получил травму и был вынужден пропустить сезон 2016/2017.

Через год Ракель вернулся в Польшу и стал игроком «Леха» из Познани. В познаньском клубе Денис сыграл 11 матчей и начал поиски новой команды, которой стала столичная «Рига».