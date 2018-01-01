Они покорили весь мир: лучшие игроки ЧМ-2018

Вчера после финального матча ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии, ФИФА вручила персональные награды по итогам «мундиаля».

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа FOTO: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Лушим вратарём ЧМ-2018 был признан голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. Футболист защищал ворота своей сборной в семи матчах на этом турнире. 26-летний Куртуа совершил 27 сейвов и пропустил 6 голов, а сборная Бельгии стала бронзовым призёром «мундиаля», уверенно обыграв сборную Англии (2:0) в матче за третье место.

Лука Модрич

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович награждает Луку Модрича FOTO: REUTERS/Scanpix

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком «мундиаля», а также стал обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира 2018 года. Серебряный приз получил игрок сборной Бельгии Эден Азар, а бронзовый мяч достался французу Антуану Гризманну.

Гарри Кейн

Гарри Кейн FOTO: REUTERS/Scanpix

Форвард Тоттенхэма и сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. В активе англичанина 6 забитых мячей в 6 матчах. 3 мяча нападающий забил с одиннадцатиметровой отметки. Таким образом, он повторил достижение своего соотечественника Гари Линекера, который тоже стал лучшим бомбардиром ЧМ с 6 забитыми мячами на «мундиале» 1986 года.

Ближайшими преследователями Кейна стали сразу 5 игроков: Денис Черышев, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На их счету по 4 забитых мяча.

Килиан Мбаппе

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович награждают Килиана Мбаппе FOTO: AP/Scanpix

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира. 19-летний форвард принял участие в семи матчах «мундиаля», в которых забил четыре мяча.