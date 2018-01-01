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Стадион чемпионата мира размыло дождем

Meduza.io
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«Волгоград Арена» | Фото: AP/Scanpix

В Волгограде 15 июля за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. На некоторых дорогах в городе образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов.

В частности, сообщает «Блокнот. Волгоград», пострадала дорога, построенная к чемпионату мира по футболу, а также тротуар и склоны у новейшего стадиона «Волгоград Арена».

«АиФ-Волгоград» со ссылкой на очевидцев сообщает, что вода залила и сам стадион. Масштабы ущерба, причиненного спортивному сооружению, не уточняются.

Также в результате ливней оказались затоплены несколько крупных торговых центров, в том числе «Комсомолл» и «Ворошиловский».

Городская администрация объявила в Волгограде режим чрезвычайной ситуации.

Стадион «Волгоград Арена», рассчитанный на 45 тысяч зрителей, был сдан в начале апреля. «Волгоград Арена» приняла четыре матча группового этапа ЧМ-2018, проходившего в России.

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