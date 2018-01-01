Началось голосование за лучший гол ЧМ-2018. Двое российских футболистов среди номинантов

Голы футболистов сборной России Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинированы на звание лучших по итогам завершившегося чемпионата мира 2018 года. Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Полузащитник сборной России Черышев оказался единственным футболистом, чьи забитые мячи номинированы дважды. На звание лучшего претендует его гол в ворота команды Саудовской Аравии (5:0), а также мяч в ворота хорватов в четвертьфинале (2:2, пен 3:4). Дзюба попал в список с голом в ворота команды Египта (3:1).

Всего было выделено 18 голов, забитых во время турнира. Среди их авторов значатся бельгийцы Аднан Янузай, Насер Шадли и Дрис Мертенс, португальцы Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма, аргентинцы Лионель Месси и Анхель Ди Мария, хорват Лука Модрич, нигериец Ахмед Муса, колумбиец Хуан Кинтеро, испанец Начо, бразилец Филиппе Коутиньо, немец Тони Кроос, англичанин Джесси Лингард и француз Бенжамен Павар.

Проголосовать за понравившийся гол можно на официальном сайте ФИФА до 23 июля.