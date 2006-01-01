Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили более 3 млн человек

Матчи чемпионата мира по футболу, которые проходили в 11 городах России, посетили более 3 млн человек.

Всего 64 матча посетили 3 031 768 человек. По этому показателю чемпионат мира в России вошел в пятерку лучших за всю историю проведения турнира, передает ТАСС.

Больше зрителей было в 1994 году в США (3 587 538), в 2006 году в Германии (3 359 439), в 2010 году в ЮАР (3 178 856) и в 2014 году в Бразилии (3 429 876).

Средняя посещаемость игр чемпионата мира в России составила 47 371 человек. По этому показателю турнир 2018 года занял 10-е место в истории проведения чемпионатов мира.

Финал чемпионата мира в московских «Лужниках», в котором французы обыграли хорватов со счетом 4:2, посетили 78 011 зрителей.