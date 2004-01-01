В Лиепае состоится матч футбольных легенд Латвии и России

10 августа на стадионе «Даугава» в Лиепае встретятся футбольные сборные Латвии и России, состоящие из легендарных игроков. Матч начнётся в 19:00.

В составе легенд латвийской сборной сыграют те игроки, которые участвовали в историческом для Латвии чемпионате Европы 2004 года.

За сборную Латвии в этом матче сыграют Марис Верпаковскис, Каспар Горкш, Марьян Пахарь, Андрей Прохоренков, Игорь Степанов, Александр Колинько, Александр Исаков, Александр Цауня и другие.

Многие латвийские футболисты, которые участвовали в Евро-2004, так и не сыграли свой прощальный матч за сборную Латвии. Тренером латвийской сборной во время этого матча будет Александр Старков, который тренировал сборную на протяжении долгих лет.

За сборную России сыграют такие легендарные игроки, как Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Михаил Бесчастных, Игорь Гаврилин и многие другие. Тренером сборной России станет Александр Мостовой, который в период с 1996 по 2004 год был звездой Ла Лиги в составе клуба «Сельта».

10 августа в Лиепае будет очень жарко, ведь в одном матче встретятся две легендарные сборные, с легендарными футболистами и наставниками. Билеты на матч можно приобрести во всех кассах Biļešu servis и на всех автозаправках Circle K. Цена билета 5 евро, в день игры - 7 евро.