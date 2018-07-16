Криштиану Роналду представлен в качестве игрока итальянского «Ювентуса»

Португальский нападающий Криштиану Роналду представлен в качестве игрока итальянского футбольного клуба «Ювентус». Пресс-конференция бывшего лидера мадридского «Реала» прошла на домашней арене туринского клуба «Альянц Стадиум».
Lui è qui. 👇 Lui è Bianconero. 🏳️🏴 Lui è @Cristiano. 🔥🔥🔥#CR7JUVE
[🔊 Sound On] pic.twitter.com/B7pfbgSYBk— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018
О переходе 33-летнего Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 100 млн евро было объявлено на прошлой неделе. Он подписал четырехлетний контракт. По неофициальным данным, в новой команде Криштиану будет получать по 30 млн евро в год.
«Ювентус» - один их лучших клубов Европы, решение о переходе в который я принимал долго, но легко, - цитирует португальца ТАСС.
- Команда имеет отличного тренера Массимилиано Аллегри и великого президента Андреа Аньелли, привыкших к победам. Мне очень нравится играть в таком большом клубе, и я благодарен ему за предоставленную возможность сделать шаг вперед в карьере".
Криштиану начнет тренировки в составе «Ювентуса» только 30 июля, однако его имя уже приносит дивиденды новой команде. Только за первые сутки онлайн-продаж было реализовано 520 тысяч футболок с Криштиану на общую сумму 55 млн.
«Я не могу дождаться дня, когда начну играть за «Ювентус». Мой возраст не имеет значения, я очень мотивирован и хочу показать, что являюсь игроком самого высокого уровня. И также хочу оставить свой след в «Ювентусе», - добавил ветеран.
😍😍😍 @Cristiano. 🏳🏴#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/kCuZGcidjt— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018
Туринский «Ювентус» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Италии в рекордный седьмой раз подряд. Португалец отметил высокий уровень местного чемпионата.
«Это турнир, где очень большое внимание уделяют тактике. Я знаю, что будет сложно, но мне нравится решать трудные задачи. Сидеть и наслаждаться завоеванными трофеями - это не про меня. Да, все хотят победить в Лиге чемпионов, но для меня важны все трофеи. Мне нравится побежать и быть лучшим, а если все сложится хорошо, то, возможно, получу шанс завоевать «Золотой мяч» в шестой раз, но точно не потеряю сон из-за этого. Для меня важно быть примером не только как игрок, но и как человек», - резюмировал Роналду.
Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. Сумма трансфера составила 93,4 миллиона евро.
В составе «Королевского клуба» Криштиану провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом и рекордсменом по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов (120).
Он выиграл с командой четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка Европы.