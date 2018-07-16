Криштиану Роналду представлен в качестве игрока итальянского «Ювентуса»

О переходе 33-летнего Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 100 млн евро было объявлено на прошлой неделе. Он подписал четырехлетний контракт. По неофициальным данным, в новой команде Криштиану будет получать по 30 млн евро в год.

«Ювентус» - один их лучших клубов Европы, решение о переходе в который я принимал долго, но легко, - цитирует португальца ТАСС.

- Команда имеет отличного тренера Массимилиано Аллегри и великого президента Андреа Аньелли, привыкших к победам. Мне очень нравится играть в таком большом клубе, и я благодарен ему за предоставленную возможность сделать шаг вперед в карьере".

Криштиану начнет тренировки в составе «Ювентуса» только 30 июля, однако его имя уже приносит дивиденды новой команде. Только за первые сутки онлайн-продаж было реализовано 520 тысяч футболок с Криштиану на общую сумму 55 млн.

«Я не могу дождаться дня, когда начну играть за «Ювентус». Мой возраст не имеет значения, я очень мотивирован и хочу показать, что являюсь игроком самого высокого уровня. И также хочу оставить свой след в «Ювентусе», - добавил ветеран.

Туринский «Ювентус» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Италии в рекордный седьмой раз подряд. Португалец отметил высокий уровень местного чемпионата.

«Это турнир, где очень большое внимание уделяют тактике. Я знаю, что будет сложно, но мне нравится решать трудные задачи. Сидеть и наслаждаться завоеванными трофеями - это не про меня. Да, все хотят победить в Лиге чемпионов, но для меня важны все трофеи. Мне нравится побежать и быть лучшим, а если все сложится хорошо, то, возможно, получу шанс завоевать «Золотой мяч» в шестой раз, но точно не потеряю сон из-за этого. Для меня важно быть примером не только как игрок, но и как человек», - резюмировал Роналду.

Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. Сумма трансфера составила 93,4 миллиона евро.

В составе «Королевского клуба» Криштиану провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом и рекордсменом по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов (120).

Он выиграл с командой четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка Европы.