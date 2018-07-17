Сборную Хорватии по футболу встретили в Загребе более полумиллиона человек

Сборную Хорватии, вернувшуюся с чемпионата мира по футболу в России по футболу с серебряными медалями, встретили в Загребе 550 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы праздника на центральной площади столицы со ссылкой на местную полицию.

Примерно каждый восьмой житель страны с населением 4 млн человек вышел на улицу, чтобы встретить футболистов. Сравнимое скопление народа последний раз наблюдалось в Загребе в 1994 году во время визита папы Римского.

Сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала чемпионата мира, где проиграла сборной Франции (2:4). Второе место на ЧМ-2018 хорваты объявили величайшим спортивным достижением национального масштаба, а футболистов - героями.

Сборной потребовалось четыре часа, чтобы доехать из аэропорта до центра города через колонны встречающих граждан с флагами и в форме хорватской команды, передает РИА «Новости». На автобусе, который едва пробился через кричащую, поющую, свистящую и машущую флагами толпу, было написано «Сердце огненное - гордость Хорватии».

По прибытии футболистов, над центральной городской площадью Бана Елачича запустили фейерверк. Перевозбужденная толпа скандировала «Мы хорваты!». Футболисты во главе с тренерским штабом поднялись на сцену и вместе с публикой хором исполнили гимн страны. Спортсмены обратились к своим болельщикам со словами благодарности, некоторые от избытка чувств смогли лишь прокричать «Спасибо!» и поклониться.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович призвал работодателей дать возможность сотрудникам лично поучаствовать во встрече футболистов. Железные дороги Хорватии снизили стоимость билета до Загреба и обратно на 50%, а градоначальник столицы и вовсе отменил на день оплату проезда во всем городском общественном транспорте.